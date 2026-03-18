【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 空欄の2文字を埋めてみよう！ ヒントは温かな歓迎や再び戻ること
普段、何気なく耳にしている言葉の「音」に注目して、頭の体操を楽しんでみませんか？
今回は、再び輝かしい場所へ戻る時の表現、神秘的な響きを持つ言葉、そして誰もが知る歓迎のあいさつの言葉を集めました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、パズルを解くような気持ちで導き出してみましょう。
□□ばっく
□□い
うぇる□□
ヒント：一度引退したり離れたりした人が、再び元の地位や舞台に戻ってくることを何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
かむばっく（カムバック）
かむい（カムイ／神威）
うぇるかむ（ウェルカム）
再起を誓う「カムバック（かむばっく）」、アイヌ語で神を意味する「カムイ（かむい）」、そして真心を込めた「ウェルカム（うぇるかむ）」。不屈の精神や信仰、そしてホスピタリティと、ポジティブなエネルギーを持つ言葉たちが「かむ」という共通の響きによって丁寧につながりました。3つのピースが正しい位置に収まり、答えが鮮やかに浮かび上がった瞬間の爽快感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、再び輝かしい場所へ戻る時の表現、神秘的な響きを持つ言葉、そして誰もが知る歓迎のあいさつの言葉を集めました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、パズルを解くような気持ちで導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□い
うぇる□□
ヒント：一度引退したり離れたりした人が、再び元の地位や舞台に戻ってくることを何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：かむ正解は「かむ」でした。
▼解説
かむばっく（カムバック）
かむい（カムイ／神威）
うぇるかむ（ウェルカム）
再起を誓う「カムバック（かむばっく）」、アイヌ語で神を意味する「カムイ（かむい）」、そして真心を込めた「ウェルカム（うぇるかむ）」。不屈の精神や信仰、そしてホスピタリティと、ポジティブなエネルギーを持つ言葉たちが「かむ」という共通の響きによって丁寧につながりました。3つのピースが正しい位置に収まり、答えが鮮やかに浮かび上がった瞬間の爽快感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)