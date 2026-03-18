気づいたか？ 韓国の５選手を一瞬で無力化した”なでしこジャパンの超連係“【女子アジア杯】
現地時間３月18日、オーストラリアで開催中の女子アジアカップ準決勝で、なでしこジャパンが韓国女子代表に４−１と完勝。スコア以上の差を見せつけ、決勝に駒を進めた。
この試合で印象的だったシーンのひとつが、59分のなでしこジャパンの攻撃。ゴールにこそならなかったが、シュートに至るまでの流れはほぼ完璧で、特に韓国の中盤を完全崩壊させた“古賀塔子と植木理子の超連係”は秀逸だった。
CBの古賀が相手を引きつけたタイミングでセンターサークル付近にグラウンダーの縦パスを送る。これで一瞬にして韓国の５選手を無力化すると、ボールに反応した植木が右足の反転トラップでボールを収めて長谷川唯へ横パス。そこから左サイドの藤野あおばに展開するのだが、古賀と植木のコンビネーションはビルドアップ、仕掛けの形としては基本的かつ最高の部類に入る。
なぜ韓国の中盤はあそこまで崩れたのか。そのカラクリに気づいただろうか。答はシンプルだ。「矢印の向き」にある。良質なアタックを仕掛けるうえで矢印の向きが重要なことに。
単なる横パスでは局面がほぼ変わらない。効果的な縦パスと、その勢いを殺さないトラップこそ、局面を変えるうえでポイントになる。それを証明してくれたのが、韓国戦のなでしこジャパンだった。
文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集部）
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
この試合で印象的だったシーンのひとつが、59分のなでしこジャパンの攻撃。ゴールにこそならなかったが、シュートに至るまでの流れはほぼ完璧で、特に韓国の中盤を完全崩壊させた“古賀塔子と植木理子の超連係”は秀逸だった。
なぜ韓国の中盤はあそこまで崩れたのか。そのカラクリに気づいただろうか。答はシンプルだ。「矢印の向き」にある。良質なアタックを仕掛けるうえで矢印の向きが重要なことに。
単なる横パスでは局面がほぼ変わらない。効果的な縦パスと、その勢いを殺さないトラップこそ、局面を変えるうえでポイントになる。それを証明してくれたのが、韓国戦のなでしこジャパンだった。
文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集部）
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー