松本明子（59）、森尾由美（59）ら1983年にアイドル歌手デビューした女性タレントによるユニット「お神セブン」が8月22日に東京・北千住のシアター1010で自主企画イベント「83年組アイドル アラ！？還ライブ」を開催する。森尾は「今回もアラ還のお祝いを自分たちでしちゃいます！アラ還になってもパワフルなステージを同じ青春を過ごしたみなさまと楽しく過ごせたら最高です。一緒に当時に戻って楽しみませんか！」と呼びかけた。

中森明菜（60）、小泉今日子（60）ら「花の82年組」や84年デビューの菊池桃子（57）荻野目洋子（57）らと対照的に、「不作の83年組」と呼ばれたメンバーによる3年ぶり3回目の公演。「デビュー45周年まで待てない。メンバーが元気に動けるうちに集まろう！」という思いで開催が決定した。大沢逸美（59）、桑田靖子（58）、小林千絵（62）、木元ゆうこ（59）、森尾、松本が出演。メンバーの徳丸純子（59）は米国在住のため欠席となる。チケットは6月発売予定。

松本にとって念願の開催。「お神セブン、アラ還ライブへの道が私の夢でした！ウマくいく年！ひのえウーマンにあやかって、パワー全開で頑張ります！不作のアイドルと言わせません！」と意気込んでいる。