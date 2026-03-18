◇オープン戦 巨人 8-0 ヤクルト(18日、東京ドーム)

この日、先発し5回無失点と好投した田中将大投手が、試合後に自身のピッチングを振り返りました。

田中投手はストレートを軸にスライダーやスプリット、カーブなどの変化球を投げ分けヤクルト打線を翻弄。15アウト中10個が内野ゴロと凡打の山を築き、5回65球1安打3奪三振無失点と好投しました。

3回には、1アウトからヒットで出塁を許すと、続く長岡秀樹選手に対して鋭く落ちるスプリットを決め球とし、三球三振に切って落とします。その配球については「低めのボール球に投げるという意識」と述べ、狙い通りの投球ができたことを明かしました。

また田中投手は、好投しながらも反省点について言及し「5回はちょっと(スプリット)浮いてきたのもあったので、しっかりと意図的にゾーン外へ投げる、その投げ分けがしっかりできればいいと思うんですけど、気持ちやっぱ5回はボール高かったかなっていうのがあるんで」とさらなる制球力の向上を今後の課題としました。

それでも「ただゴロで打ち取れているので悪くないボールだとは思いますけど」と全体的には納得の様子。最後には「意図したボールをしっかりと投げられるように」と強調し、シーズン開幕に向けてもう一段階ギアをアップさせる意気込みをみせました。