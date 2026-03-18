ミツカン「とろっ豆」、ピンクを取り入れた春パッケージを数量限定で発売
Mizkanは3月15日より、「とろっ豆」の春パッケージを数量・期間限定で発売している。
ミツカン「とろっ豆」春パッケージ
「とろっ豆」は、鮮やかなオレンジ色のパッケージが目印の納豆ブランド。今回は、「とろっ豆」が春を楽しむ様子を表現した春パッケージが登場。
ミツカン「とろっ豆」春パッケージ
納豆売り場でも季節の変化を感じられるよう、「春らしさ」をより意識したデザインとなっており、「とろっ豆」カラーのオレンジを基調に、春のイメージカラーであるピンクを大胆に取り入れたデザインや、黄色や赤色などの色も組み合わせ、春らしく楽しいパッケージに仕上げられている。
なお、春パッケージは数量限定のため、なくなり次第終了となる。
ミツカン「とろっ豆」春パッケージ
「とろっ豆」は、鮮やかなオレンジ色のパッケージが目印の納豆ブランド。今回は、「とろっ豆」が春を楽しむ様子を表現した春パッケージが登場。
ミツカン「とろっ豆」春パッケージ
納豆売り場でも季節の変化を感じられるよう、「春らしさ」をより意識したデザインとなっており、「とろっ豆」カラーのオレンジを基調に、春のイメージカラーであるピンクを大胆に取り入れたデザインや、黄色や赤色などの色も組み合わせ、春らしく楽しいパッケージに仕上げられている。
なお、春パッケージは数量限定のため、なくなり次第終了となる。