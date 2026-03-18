◆オープン戦 巨人８―０ヤクルト（１８日・東京ドーム）

巨人のボビー・ダルベック内野手（３０）が６回に右中間へ２号ソロを放つなど、すべて中堅から右へ猛打賞をマーク。スポーツ報知評論家の高木豊氏が「ポスト岡本」として期待される助っ人の打撃を分析した。

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ダルベックは、シンプルに考えて、素直に打っているように見えるのがいいね。第１打席は内角直球を右に、２打席目は外角直球を右翼線二塁打、そして３打席目は外のフォークを右中間席に放り込んだ。

決して目いっぱい振るのではない。「いいポイントで打てば入る」とわかっているんだと思う。内角を攻められて、意識しすぎて外角が見えなくなる新外国人打者をこれまでたくさん見てきたけどダルベックは違うね。表情を見ていても決して熱くなりすぎない。自分の形を徹底しているのがいい。コメントを聞くと日本の野球を学んでアジャストしていく気持ちも伝わってくる。

シーズンに入れば内角をどんどん攻められるはず。それでもインサイドに３つきっちり決められる投手はなかなかいないし、慣れてくれば内角も引っ張れるようになると思う。

２４年に来日し、昨季パ・リーグ２冠の日本ハム・レイエスも慣れるのに半年はかかった。日本の野球を知ることで打ち方を変えて、アレンジして、自らのスタイルを築いた。ダルベックに関してもこのままのスタイルを首脳陣も見守って、起用していけばいいんじゃないかな。４番を任せても特別意識しないタイプに見えるし、頼りになりそうだね。

（高木 豊）