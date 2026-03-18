◆Ｊ１百年構想リーグ西▽第７節 Ｇ大阪２―２（ＰＫ５―３）神戸（１８日・ノエビアスタジアム神戸）

神戸とＧ大阪による関西ダービー。神戸のミヒャエル・スキッベ監督、Ｇ大阪のイェンス・ビッシング監督と、今季就任したドイツ人指揮官同士の対決となった。リーグ戦と並行し、神戸はＡＣＬＥで８強入り、Ｇ大阪はＡＣＬ２で４強入り。ともにアジアの舞台でも結果を残している。

この日、神戸は連戦の疲労を考慮したか元日本代表ＦＷ大迫勇也、同ＭＦ武藤嘉紀の両ベテランがベンチ外。Ｇ大阪も左足肉離れの同ＦＷ宇佐美貴史が戦列を離れたまま。だが、出場した攻撃陣が奮起し、試合は前半から動いた。

神戸は６分、ＦＷ小松蓮がゴール前フリーでボールを得ると、左足でたたいてワンバウンドさせ、先制弾。リーグ３戦連発と波に乗っている。一方、Ｇ大阪は２３分、ＦＷデニス・ヒュメットがこぼれ球を押し込んで、同点ゴール。こちらも２戦ぶりゴールで最近５戦４発と好調だ。前半は１―１で終えた。

後半。３８分にＧ大阪はヒュメットのシュートを相手ＧＫをはじいたところ、ＦＷ山下諒也が右足弾。逆転に成功した。だが、神戸もアディショナルタイムに、ＦＷジェアン・パトリッキのヘディング弾で同点。２―２で９０分を終えた。

ＰＫ戦は、神戸が前川、Ｇ大阪は東口と元日本代表ＧＫ対決。後攻の神戸は１人目のＤＦトゥーレルが失敗した。Ｇ大阪は５人全員が成功。ＰＫ５―３で関西ダービーを制した。神戸はＡＣＬＥを含めた公式戦の連勝が４で止まった。

※得点時間は速報値。