京セラ、新エントリースマホ「DIGNO SX5」のメーカー版「KC-S306」を3月27日に発売！NTTドコモ・ドコモビジネスから。価格は4万7960円

京セラ、新エントリースマホ「DIGNO SX5」のメーカー版「KC-S306」を3月27日に発売！NTTドコモ・ドコモビジネスから。価格は4万7960円