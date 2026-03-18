オリックス・バファローズが3月18日、公式Xを更新。同日に開催されたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝で初優勝を飾ったベネズエラ代表の投手、アンドレス・マチャド（32）を祝福した。

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投稿にはスペイン語で「¡Felicidades por ser campeones del mundo! Eres nuestro orgullo.（世界一おめでとう！ 私たちの誇りです）」とメッセージが。さらに、「#オリの番人」「#次は日本一！」などのハッシュタグで横マチャドの活躍をたたえた。添えられた写真には、WBCの優勝トロフィーを愛おしそうに抱き、笑みを浮かべるマチャドの姿が収められている。

今大会のマチャドは、決勝までの5試合では防御率0.00、8奪三振と圧倒的なパフォーマンスを披露。決勝では同点本塁打を許したものの、1.1回を投げ1安打（1HR）2失点2奪三振で勝利投手となった。

イタリア戦の８回に登板し、好投したベネズエラのマチャド＝マイアミ（共同）

この投稿には、多くのオリックスファンから「侍ジャパンにも勝ち、WBC優勝マチャドがいるオリックスは実質世界一になったと言っても過言である」「素晴らしい活躍と世界一おめでとうございます！ 準々決勝からの3連投は痺れました！！！」「マチャおめ！」「日本でもご活躍期待してオリますよ！」といった、称賛とユーモアの入り混じった祝福コメントが殺到している。