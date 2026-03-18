ワールド・ベースボール・クラシック

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）に米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われ、ベネズエラが3-2で米国を下して初優勝を飾った。同国代表として今大会への出場が叶わなかったドジャースのミゲル・ロハス内野手は試合後、インスタグラムで歓喜の様子を報告。日本でもお馴染みのベテラン戦士に熱い視線が注がれた。

歴史的瞬間を家族と見届けていた。

米国との決勝戦を、自宅でテレビ観戦したロハス。9回裏、最後の打者を仕留めると歓喜を爆発させ、「イェーーイ！」と叫びながら2人の子どもと抱き合い、大はしゃぎ。興奮冷めやらず、喜びを分かち合っていた。

37歳のロハスは今大会、ベネズエラ代表としてWBCに出場する意向だったが、保険の認可が下りず断念。インスタグラムのストーリーにアップした動画は、SNS上で拡散され、その姿を発見した日本ファンからは続々と反響が寄せられた。

「ロハスおめでとう」

「ロハスも喜んでてほっこりする」

「嬉しいだろね」

「これも微笑ましい」

「コレを見たらベネズエラが勝って良かったな〜って思う」

「上のプロペラに頭切られちゃわないか心配だよ」

「ロハスの兄貴も出たかっただろうなあ」

今大会は代表選手としてグラウンドに立てなかったものの、全力で応援する姿は日本ファンにもしっかり届いていた。



（THE ANSWER編集部）