WBCはベネズエラが優勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）に行われ、ベネズエラが3-2で米国を下して初優勝を飾った。この試合では右翼を守っていたロナルド・アクーニャJr.外野手（ベネズエラ）が優勝の瞬間に歓喜のあまりグラブを放り投げた。その飛距離が話題になっている。

初の栄冠となったベネズエラ。アクーニャJr.は三振で優勝が決まると、両手を挙げて歓喜。そのままナインの集まるマウンドへ走っていった。その道中、セカンドのポジション付近で、持っていた青いグラブを思いっきり投げた。

注目はその飛距離。強肩で知られる選手だが、どうやらマウンド付近まで届いたようだった。

米野球専門ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」のプロデューサー、マイケル・ビアー氏は自身のXに「ロナルド・アクーニャJr.にとって、何を意味するのか」と記し、実際の動画を公開。ネット上の日本ファンの間で話題となり、「これは大谷翔平さんよりエグい」「米野球殿堂博物館へ寄贈」「角度が想像の倍あって草」「物飛びまくってておもろい」「WBCの場合はグラブを天に投げるのが恒例になりそう」など、驚きの声が上がった。

大谷翔平も2023年の前回大会、米国との決勝で胴上げ投手になると、絶叫しながら帽子とグラブを放り投げた。マウンドから三塁線を越えていたようで、SNS上では15メートル近く飛んだと噂されていた。



（THE ANSWER編集部）