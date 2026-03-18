インスタグラム更新

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）に米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで決勝が行われ、ベネズエラの初優勝で幕を閉じた。侍ジャパン（日本代表）の応援のため渡米した女性タレントは決勝戦まで観戦。現地に滞在する様子も報告している。

米国との頂上決戦を制したベネズエラの歓喜に沸いた米フロリダ州マイアミのローンデポ・パーク。グラウンドに設けられた表彰台を見つめていたのは、野球好きで知られるタレントの稲村亜美だ。

自身のインスタグラムのストーリー投稿には、紙吹雪が舞う中で歓喜を爆発させたベネズエラの選手やスタッフを捉えた動画をアップ。「ベネズエラおめでとうございます」と文字を添えて祝福していた。

稲村は準々決勝・日本―ベネズエラを観戦するため、前日の日本時間14日から現地に乗り込んでドミニカ共和国―韓国の準々決勝を観戦した様子をインスタグラムで報告。日本の敗退後もそのまま残っていたようで、最新の投稿では現地グルメを捉えた1枚やビーチを訪れた写真などを添えて滞在中の様子も伝えた。

「WBCのためにきたマイアミでしたが本当にきてよかったです」「また次のWBCも観戦しにいきたい！！！そう思える何事にも変えられない素敵な思い出です」と綴った投稿に、ファンからは「野球愛素晴らしいです」「良いなぁ〜良いなぁ〜」との声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）