にしなが、本日リリースした3rdアルバム『日々散漫』より、「グローリー」のMVを公開した。

『日々散漫』は、前作から約3年半ぶりのフルアルバムで全21曲収録されている作品。日常的でパーソナルな側面から散漫でカオスな側面まで、この3年半のにしなの日々を体現したようなアルバムに仕上がっているという。

今回公開された「グローリー」のMVは、GROUPNが監督を担当。みんなで歌える一曲になればという思いから、事前の一般公募に加えて、にしな本人の友人やスタッフなども参加して作り上げられた作品に仕上がっているという。

そして、3月29日の福岡・Zepp Fukuokaを皮切りに、3rdアルバム『日々散漫』を提げた全国ワンマンツアーの開催も控えている。なお、東京・Zepp DiverCity公演のチケットがソールドアウトしたことを受け、Spotify O-EASTでの追加公演も発表されている。

◾️3rdアルバム『日々散漫』

2026年3月18日（水）リリース

購入：https://nishina.lnk.to/hibisanman_CD おてごろ盤（1CD） すてき盤（初回生産限定／2CD）たっぷり盤（初回生産限定／2CD+ Blu-ray） ▼CD収録内容

-disc 1：日々-

01.intro

02.weekly

03.シュガースポット

04.bugs

05.婀娜婀娜

06.in your eyes

07.ドレスコード [1/21先行配信]

08.輪廻

09.春一番

10.音になっていくよ

11.わをん -disc 2：散漫-

01.今日も今日とて remix

02.クランベリージャムをかけて

03.plum

04.パンダガール

05.ホットミルク

06.It’s a piece of cake

07.ねこぜ

08.つくし

09.グローリー

10.Twinkle Little Star ○おてごろ盤（1CD）

価格：\2,500（税込）

品番：WPCL-13738

※CD収録内容は全形態同一です。他形態ではディスクが2枚に分かれていますが、おてごろ盤は1枚にまとめています。

※「おてごろ盤」はブックレットや仕様をシンプルにした入門向けの作品です。はじめての一枚にどうぞ。 ○すてき盤（初回生産限定／2CD）

価格：\5,700（税込）

品番：WPCL-13739

初回限定特殊仕様

※CD収録内容は全形態同一です。

※「すてき盤」は、「日々散漫」の世界観を詰め込んだスペシャル仕様で、飾っても触っても楽しめる作品です。 ○たっぷり盤（初回生産限定／2CD+ Blu-ray）

価格：\8,800（税込）

品番：WPZL-32269

初回限定特殊仕様

Blu-ray収録内容：「MUSICK at 東京国際フォーラム ホールA(2025.4.12)」※副音声付き

※CD収録内容は全形態同一です。

※「たっぷり盤」は、「日々散漫」の世界観を詰め込んだスペシャル仕様。ワンマンライブ映像をたっぷり収録したBlu-rayも付属します。 ＜Blu-ray「MUSICK at 東京国際フォーラム ホールA(2025.4.12)」収録内容＞

アイニコイ

クランベリージャムをかけて

東京マーブル

ケダモノのフレンズ

あれが恋だったのかな

bugs

夜になって

1999

FRIDAY KIDS CHINA TOWN

ランデブー

It’s a piece of cake

真白

スローモーション

シュガースポット

U+

つくし

ヘビースモーク

わをん

ねこぜ

weekly

harmonic flight ▼オリジナル特典

Amazon:メガジャケ

タワーレコード：ステッカー

楽天ブックス：アクリルキーホルダー

セブンネット：ランチトートバッグ

応援店：ステッカー

◾️＜にしな ツアー2026「日々散漫」＞ 2026年

3⽉29⽇（⽇）Zepp Fukuoka OPEN 17:00 / START 18:00

4⽉4⽇（⼟）Zepp Namba(OSAKA) OPEN 17:00 / START 18:00

4⽉5⽇（⽇）Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00

4⽉12⽇（⽇）Zepp Sapporo OPEN 17:00 / START 18:00

4⽉18⽇（⼟）Zepp DiverCity(TOKYO) OPEN 17:00 / START 18:00

5⽉14⽇（木）Spotify O-EAST OPEN 18:00 / START 19:00 ※追加公演

5⽉23⽇（⼟）仙台Rensa OPEN 17:00 / START 18:00

5⽉30⽇（⼟）岡⼭CRAZYMAMA KINGDOM OPEN 17:00 / START 18:00

6⽉6⽇（⼟）⾦沢RED SUN OPEN 17:00 / START 18:00

6⽉13⽇（⼟）⾼松オリーブホール OPEN 17:00 / START 18:00

6⽉20⽇（⼟）熊本 B.9 V1 OPEN 17:00 / START 18:00 ▼チケット

スタンディング：\5,500（税込／ドリンク代別）

イープラス：https://eplus.jp/nishina2026/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/nishina/

ローチケ：https://l-tike.com/nishina