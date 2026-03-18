◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第７節 町田０―３鹿島（１８日・ＭＵＦＧ国立）

首位の鹿島、鹿島を勝ち点４差で追う２位町田が激突した“天王山”は、鹿島が３―０で勝利した。

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６連勝を狙う鹿島は、前節からスタメンを３枚変更。３試合連続で決勝点を演出しているＭＦ柴崎岳が２試合ぶりの先発復帰となり、肩の手術明けで前節が初のベンチ入りとなったＭＦ松村優太をスタメンに抜てきした。

先制は前半５分。右サイドを崩し、松村のクロスをファーサイドで鈴木優磨が流し込んだ。松村の先発起用、鈴木の左サイド起用の意図がいきなり発揮された。

１点リード後はボール保持の時間を増やした鹿島だが、隙は逃さない。前半４４分、三竿健斗が高い位置のプレスから相手のミスを誘い、田川亨介のスルーパスを三竿が冷静に決めた。

後半は町田サイドが４枚替えで揺さぶりをかけてきたものの、要所を抑えて対応。攻勢をかけられながらもＧＫ早川友基にもビッグセーブが飛び出し、ゴールを守り抜いた。終盤にはＦＷチャヴリッチにダメ押し点が飛び出し、勝利を決定づけた。

町田とのアウェー戦は、ルヴァン杯と天皇杯を含めた公式戦で４連敗中と鬼門だったが、国立競技場開催の“地の利”も生かして快勝。圧巻の６連勝で、勝ち点を１９に伸ばした。