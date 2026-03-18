KOTORIが、8月より全国ワンマンツアー＜KOTORI pre. “12” Tour＞を開催することを発表した。

ツアータイトルにある＜12＞は、2026年でバンド結成12周年、そして全国12都市を周るツアーというところからつけられた。

8月7日東京・Zepp DiverCityから始まり、10月21日埼玉・越谷EasyGoingsにてファイナルを迎える、過去最大規模のワンマンツアーとなっている。チケットは現在オフィシャル先行1次受付中だ。

なお、KOTORIは3月18日のワンマンライブにて、現所属のsmall indies tableを卒業し、ポニーキャニオンへ移籍することも発表された。

＜KOTORI pre. “12” Tour＞

2026年8月7日(金) 東京・Zepp DiverCity

2026年9月3日(木) 栃木・宇都宮HELLODOLLY

2026年9月5日(土) 石川・金沢REDSUN

2026年9月11日(金) 愛知・名古屋DIAMOND HALL

2026年9月13日(日) 香川・高松DIME

2026年9月19日(土) 北海道・札幌PENNYLANE24

2026年9月23日(水祝) 宮城・仙台darwin

2026年9月27日(日) 広島・4.14

2026年10月12日(月祝) 福岡・BEAT STATION

2026年10月14日(水) 宮崎・LAZARUS

2026年10月16日(金) 大阪・BIG CAT

2026年10月21日(水) 埼玉・越谷EasyGoings