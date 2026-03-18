吉澤嘉代子が、5年ぶり6枚目となるフルアルバム『幽霊家族』を本日リリースした。また、リード曲「ほおづき」のMVも公開された。

『幽霊家族』は”家族”や”記憶”をテーマにした作品で、TVアニメ『誰ソ彼ホテル』オープニング主題歌の「たそかれ」、『第75回全国植樹祭』大会テーマソング「メモリー」、NHK夜ドラ『いつか、無重力の宙で』主題歌「うさぎのひかり」に加え先行配信されている「おとうと」を含む全12曲を収録している。

パッケージは通常盤と、Blu-ray付きの完全生産限定盤の2種。完全生産限定盤は、アルバムコンセプトを表現した特殊パッケージ「『幽霊家族』特装写真箱─束ねられた写真たち─」仕様になっている。Blu-ray には2025年4月に日比谷野外音楽堂で行われたデビュー10周年を締めくくったライブ＜夢で会えたってしょうがないでショー＞を収録。また、通常盤や配信ジャケットに使用されている花びらに隠された印象的な家族写真は、なんと”本物の吉澤一家”だという。

そしてMVが公開された「ほおづき」は、胸の奥に仕舞い込まれた記憶の闇を”吉澤嘉代子らしく”抒情的な比喩で表現した詞と歌に、若手ピアニスト・梅井美咲によるオルタナティブさにあふれた鬼気迫るアレンジが施された楽曲とのこと。MVでは、吉澤がかねてからファンである『あみこ』『ナミビアの砂漠』などを手掛ける映画監督・山中瑶子を監督に迎え制作された。吉澤嘉代子が”耳”の化身である男性と舞い踊るシーンを中心に構成され癖になる映像に仕上がっているという。

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◾️吉澤嘉代子 コメント

山中瑶子監督の作品が大好きで、その鈍痛みたいなおかしみに魅せられております。「ほおづき」では、これまで見たことのないものが生まれました。耳と踊るのは初めてでした。聞く耳は持てど語る口はない、そのような存在かと解釈しております。

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◾️山中瑶子監督 コメント

『幽霊家族』の爆誕、おめでとうございます！吉澤さんから「ほおづき」のＭＶを任せていただけたことがほんとうに嬉しくて、そして思いっきり自由に作らせてくださったこと、あまりに楽しかったです。

「今回は私が出なくてもいいんじゃないかな」と最初におっしゃっていましたが、楽曲を聴いて、これは吉澤さんを撮る以外にはありえないと思いました。撮影を重ねるごとに顔つきが研ぎ澄まされ、輝きを増していく吉澤さんに、惚れ惚れしていました。とてもしなやかに動ける人なのだと発覚したので、これからもばんばん踊ってほしいです！

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また、アルバムのリリースを記念したイベントの開催も決定している。吉澤の故郷である埼玉県川口市のアリオ川口を皮切りに、大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店、東京・タワーレコード新宿店で開催。アリオ川口ではピアノに梅井美咲を迎えた編成で、大阪・新宿では吉澤の弾き語りでのミニライブ、さらに『幽霊家族』購入者にジャケットサイン会が実施される。

また、5月1日にNHK大阪ホール、5月9日にNHKホールにて開催される＜吉澤嘉代子 幽霊家族 “Ghost Family Tour”＞のチケットが現在一般発売中だ。東京のNHKホールでの公演は自身最大規模のライブとなるので、こちらも合わせてチェックしてほしい。

◾️6thアルバム『幽霊家族』

2026年3月18日（水）発売 完全生産限定盤 通常盤 購入：https://www.jvcmusic.co.jp/Linkall/yoshizawakayoko/yureikazoku.html ○完全生産限定盤（CD+Blu-ray）

VIZL-2514 ￥13,200（税込）

『幽霊家族』特装写真箱─束ねられた写真たち─

CD：通常盤と同内容

Blu-ray：

「夢で会えたってしょうがないでショー」2025年4月20日 日比谷野外音楽堂

・ガリ

・鬼

・月曜日戦争

・アボカド

・面皰

・曇天

・恥ずかしい

・たそかれ

・化粧落とし

・シーラカンス通り

・地獄タクシー

・綺麗

・泣き虫ジュゴン

・ぶらんこ乗り

・残ってる

・未成年の主張 ＜アンコール＞

・ものがたりは今日はじまるの

・メモリー

・らりるれりん ○通常盤（CDのみ）

VICL-66130 ￥3,520（税込）

CD（全12曲収録）

01.Into the dream

作詞：吉澤嘉代子

作曲・編曲：Novelty Box Orchestra 02.あの家はもうない

詞曲：吉澤嘉代子

編曲：ゴンドウトモヒコ 03.おとうと

詞曲：吉澤嘉代子

編曲：野村陽一郎 04.わたしの犬

作詞：吉澤嘉代子、てらおかなつみ

作曲：吉澤嘉代子

編曲：Babi 05.ピーマン

作詞：吉澤嘉代子、いしいしんじ

作曲：吉澤嘉代子

編曲：ゴンドウトモヒコ 06.幽霊

詞曲：吉澤嘉代子

編曲：佐藤優介 07.うさぎのひかり

詞曲：吉澤嘉代子

編曲：ROTH BART BARON 08.ほおづき

詞曲：吉澤嘉代子

編曲：梅井美咲 09.たそかれ

詞曲：吉澤嘉代子

編曲：横山裕章 10.時の子

詞曲：吉澤嘉代子

編曲：梅井美咲 11.メモリー

詞曲：吉澤嘉代子

編曲：小西遼(象眠舎, CRCK/LCKS) 12.Out of the dream

作詞：吉澤嘉代子

作曲・編曲：Novelty Box Orchestra ○VICTOR ONLINE STORE限定セット

・完全生産限定盤＋CD＋アクスタ ￥18,150（税込）

・通常盤＋CD＋アクスタ ￥8,470（税込）

歌う星アクスタ ライブCD：

「歌う星ツアー」2025年11月21日 東京キネマ倶楽部

01.うさぎのひかり(op)

02.涙の国

03.グミ

04.流星

05.曇天

06.月曜日戦争

07.ニュー香港

08.ギャルになりたい

09.ムーンライト伝説

10.シーラカンス通り

11.サービスエリア

12.ルシファー

13.東京絶景

14.ミューズ

15.うさぎのひかり

＜アンコール＞

16.メモリー

17.夢はアパート ▼チェーン店別先着購入特典

タワーレコード 全国各店 / タワーレコードオンライン：『幽霊家族』オリジナルフォトカード 〈絵柄A〉

HMV 全国各店 / HMV&BOOKS online：『幽霊家族』オリジナルフォトカード 〈絵柄B〉

Amazon.co.jp：メガジャケ

楽天ブックス：『幽霊家族』オリジナルフォトカード 〈絵柄C〉

ビクターオンラインストア：『幽霊家族』オリジナルフォトカード 〈絵柄D〉

セブンネットショッピング：『幽霊家族』アクリルキーホルダー

※特典は購入店舗に関わらず、各チェーン共通デザインとなります。

※楽天ブックス、Amazon.co.jpでは、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典つき商品をお買い求め下さい。

※一部お取扱いの無い店舗等もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせ下さい。

※特典絵柄は後日公開いたします。

※特典の数には限りがございます。お早目にご予約下さい。

※特典対象店舗は順次追加となることがございます。

※一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。予めご了承下さい。

※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。

※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。 ◆リリースイベント

＜埼玉＞

日時：2026年3月21日（土） 14:00開催

場所：アリオ川口 1Fセンターコート

内容：フリーライブ＆ジャケットサイン会

＊梅井美咲さんとのスペシャル編成でのライブとなります ＜大阪＞

日時：2026年3月29日（日）13:30集合／14:00スタート

場所：タワーレコード梅田NU茶屋町店イベントスペース

内容：弾き語りミニライブ＆ジャケットサイン会 ＜東京＞

日時：2026年4月4日（土）13:30集合／14:00スタート

場所：タワーレコード新宿店 9Fイベントスペース

内容：弾き語りミニライブ＆ジャケットサイン会 詳細：https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A026841/153.html

◾️＜吉澤嘉代子「ホールツアー 2026」＞ 2026年5月1日（金）大阪・NHK大阪ホール

開場18:00 / 開演19:00 2026年5月9日（土）東京・NHKホール

開場17:00 / 開演18:00 ▼チケット

指定席 8,800円（税込）

おみやげ付き前方指定席 12,000円（税込） ▼各プレイガイド先行

受付期間：2月20日（金）12:00〜3月1日（日）23:59

イープラス：https://eplus.jp/yoshizawakayoko/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/yoshizawakayoko/

ローチケ：https://l-tike.com/yoshizawakayoko