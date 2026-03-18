「M字開脚」で一世を風靡（ふうび）し、「インリン・オブ・ジョイトイ」名義で活躍したタレントのインリンが18日までに、自身のインスタグラムを更新し、子ども3人が同じ日に卒業式を迎えたことを報告した。



【写真】4月から日本留学する高身長のイケメン長男君と2ショ まるで恋人のよう♡

「卒業式へ 長男が中学校、そして双子が小学校を卒業しました」と濃いグレーのノーカラーのパンツスーツに、白いブラウス、胸元にはパールをあしらったコサージュと卒業式の見本のようなきちんとした格好でメイクも薄め。「子ども３人が同じ日に卒業しました」と学校を掛け持ちして参列したことを明かした。



以前、長男君は「4月から日本の高校に行くことが決まったので、寂しいなぁと思って...最近写真ばかり撮ってます」と明かしていたインリン。「まだ中学生なのに毎朝ヘアアイロンで髪をセットしてから登校するくらい髪型へのこだわりが凄いんです」というオシャレぶり。インリンの身長は162センチだが、長男君は顔半分くらい大きく、170センチは軽く超えている様子。黒系のスーツに髪を無造作にかき上げたかのように見えるきっちりアレンジで、イケメンぶりがうかがわれた。



また紺の次男君はスーツ、長女ちゃんはベージュのミニスカスーツで可愛らしさ炸裂。ママも幸せそうな笑顔を見せていた。



（よろず～ニュース編集部）