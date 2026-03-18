『Campus Award 2026』に野月まひる 今後はインフルエンサー活動に注力「チョコレートの魅力を発信したい！」
『Campus Award 2026』の授賞式が都内で開催。野月まひる（20）がグランプリ、松井ひな（20）が準グランプリに輝いた。
【集合ショット】美しい…！真っ白なドレス姿で登場したグランプリら
野月は昨年も出場したが準グランプリだった。リベンジのために今年も出場し、見事にグランプリに輝いた。プレゼンターの実熊瑠琉から名前を呼ばれ、ティアラを着けられると涙があふれた。野月は「感謝の気持ちでいっぱいです。グランプリ取ったぞ！」と喜びを語っていた。
授賞式を終え、野月は取材も対応。「やりきったという気持ちが強いです。去年のリベンジで参加しました。去年は準グランプリだったでグランプリしか目標がない中のリベンジで。去年の何倍も苦しかった。自分で自分を責めることも多かった。それでも自分の目標に向けて走り続けることができて達成感が強いです」としみじ語った。
今後はインフルエンサー活動に注力するそう。「チョコレートが大好きなので、チョコレートの魅力を発信するインフルエンサーになれたら」と夢を語った。プレゼンターを務めたインフルエンサーの実熊瑠琉からは「顔もかわいいし、ニコニコして自分がしたいことを発信して、自分が好きなことをして楽しんでいるところを見せたらファンの子もついてくると思う！自分が好きなことを思いっきり楽しんで」とアドバイスを送られ、野月は「うれしい！ありがとうございます！」と笑顔を見せていた。
今回で6回目を迎えた全国の専門学校・短期大学（短大）・大学・ 大学院に在籍する女性を対象としたキャンパスミスコンとなる。ライブ配信と動画投稿による審査、SNS審査、面接審査などを実施し、ファイナリスト7人の中からグランプリが決定。グランプリ特典として、実熊瑠琉とのツーショット撮影などが贈られた。
MCとして森山未唯も参加した。
【集合ショット】美しい…！真っ白なドレス姿で登場したグランプリら
野月は昨年も出場したが準グランプリだった。リベンジのために今年も出場し、見事にグランプリに輝いた。プレゼンターの実熊瑠琉から名前を呼ばれ、ティアラを着けられると涙があふれた。野月は「感謝の気持ちでいっぱいです。グランプリ取ったぞ！」と喜びを語っていた。
今後はインフルエンサー活動に注力するそう。「チョコレートが大好きなので、チョコレートの魅力を発信するインフルエンサーになれたら」と夢を語った。プレゼンターを務めたインフルエンサーの実熊瑠琉からは「顔もかわいいし、ニコニコして自分がしたいことを発信して、自分が好きなことをして楽しんでいるところを見せたらファンの子もついてくると思う！自分が好きなことを思いっきり楽しんで」とアドバイスを送られ、野月は「うれしい！ありがとうございます！」と笑顔を見せていた。
今回で6回目を迎えた全国の専門学校・短期大学（短大）・大学・ 大学院に在籍する女性を対象としたキャンパスミスコンとなる。ライブ配信と動画投稿による審査、SNS審査、面接審査などを実施し、ファイナリスト7人の中からグランプリが決定。グランプリ特典として、実熊瑠琉とのツーショット撮影などが贈られた。
MCとして森山未唯も参加した。