山口県の県立高校の二次募集が18日締め切られ、志願状況が発表されました。



県立高校の二次募集の志願状況は全日制が896人の定員に対して88人が志願し、志願倍率は0.10倍となっています。



定時制は244人の定員に対して9人が志願しています。

■全日制

岩国高校文理探究科が9人の定員に対して2人が志願。



高森高校普通科が35人の定員に対して7人が志願。



岩国工業機械化が4人の定員に対して3人が志願。





■定時制

柳井高校普通科が36人の定員に対して10人が志願。田布施農工高校の緑地土木デザイン科が16人の定員に対して2人が志願。建築科が17人の定員に対して2人が志願。光高校普通科が28人の定員に対して9人が志願。華陵高校英語科が8人の定員に対して4人が志願。新南陽高校普通科が17人の定員に対して4人が志願。徳山商工高校機械科が7人の定員に対して4人が志願。南陽工業高校電気科が1人の定員に対して1人が志願。防府西高校総合学科が56人の定員に対して5人が志願。西京高校普通科が14人の定員に対して4人が志願。山口農業高校の生物生産科が2人の定員に対して1人が志願、食品工学科が18人の定員に対して2人が志願。宇部中央高校普通科が52人の定員に対して2人が志願。宇部工業高校化学工業科が10人の定員に対して2人が志願。小野田高校普通科が29人の定員に対して1人が志願。厚狭明進高校の普通科が31人の定員に対して3人が志願、生活創造科が29人の定員に対して2人が志願。小野田工業高校化学工業科が7人の定員に対して1人が志願。豊浦高校普通科が16人の定員に対して2人が志願。長府高校総合学科が14人の定員に対して5人が志願。下関南高校普通科が7人の定員に対して1人が志願。下関北高校普通科が53人の定員に対して2人が志願。下関工科高校の機械工学科が6人の定員に対して3人が志願、電気工学科が29人の定員に対して4人が志願。

岩国商業高校東分校の普通昼間部が12人の定員に対して2人が志願、普通夜間部が31人の定員に対して1人が志願。



山口松風館高校の普通昼間部（午前）が12人の定員に対して2人が志願。普通昼間部（午後）が7人の定員に対して1人が志願、普通夜間部が7人の定員に対して1人が志願。



宇部中央高校普通科が27人の定員に対して1人が志願。



下関双葉高校総合夜間部が30人の定員に対して1人が志願。





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今後、23日に面接などの試験が行われ、24日正午に合格発表が行われます。

