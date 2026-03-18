【山口】高校入試・二次募集の志願状況は？全日制は88人、定時制は9人が志願
山口県の県立高校の二次募集が18日締め切られ、志願状況が発表されました。
県立高校の二次募集の志願状況は全日制が896人の定員に対して88人が志願し、志願倍率は0.10倍となっています。
定時制は244人の定員に対して9人が志願しています。
■全日制
岩国高校文理探究科が9人の定員に対して2人が志願。
高森高校普通科が35人の定員に対して7人が志願。
岩国工業機械化が4人の定員に対して3人が志願。
田布施農工高校の緑地土木デザイン科が16人の定員に対して2人が志願。建築科が17人の定員に対して2人が志願。
光高校普通科が28人の定員に対して9人が志願。
華陵高校英語科が8人の定員に対して4人が志願。
新南陽高校普通科が17人の定員に対して4人が志願。
徳山商工高校機械科が7人の定員に対して4人が志願。
南陽工業高校電気科が1人の定員に対して1人が志願。
防府西高校総合学科が56人の定員に対して5人が志願。
西京高校普通科が14人の定員に対して4人が志願。
山口農業高校の生物生産科が2人の定員に対して1人が志願、食品工学科が18人の定員に対して2人が志願。
宇部中央高校普通科が52人の定員に対して2人が志願。
宇部工業高校化学工業科が10人の定員に対して2人が志願。
小野田高校普通科が29人の定員に対して1人が志願。
厚狭明進高校の普通科が31人の定員に対して3人が志願、生活創造科が29人の定員に対して2人が志願。
小野田工業高校化学工業科が7人の定員に対して1人が志願。
豊浦高校普通科が16人の定員に対して2人が志願。
長府高校総合学科が14人の定員に対して5人が志願。
下関南高校普通科が7人の定員に対して1人が志願。
下関北高校普通科が53人の定員に対して2人が志願。
下関工科高校の機械工学科が6人の定員に対して3人が志願、電気工学科が29人の定員に対して4人が志願。
■定時制
岩国商業高校東分校の普通昼間部が12人の定員に対して2人が志願、普通夜間部が31人の定員に対して1人が志願。
山口松風館高校の普通昼間部（午前）が12人の定員に対して2人が志願。普通昼間部（午後）が7人の定員に対して1人が志願、普通夜間部が7人の定員に対して1人が志願。
宇部中央高校普通科が27人の定員に対して1人が志願。
下関双葉高校総合夜間部が30人の定員に対して1人が志願。
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今後、23日に面接などの試験が行われ、24日正午に合格発表が行われます。