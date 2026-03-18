『名探偵津田』で話題の森山未唯、華やかドレス姿 後輩たちへエール「出会いや経験は大きな糧」
『Campus Award 2026』の授賞式が都内で開催。MCとして森山未唯が参加した。
【全身ショット】綺麗すぎる…きらびやかな衣装で登場した森山未唯
森山は『水曜日のダウンタウン』の人気企画「名探偵津田」に3度出演。相棒兼ヒロインのポジションで人気を集めている。森山自身も同コンテストに参加。2021年に4000人の応募の中からファイナリストに選ばれていた。そんな過去を振り返り、森山は「過去にこのステージに立たせていただいておりまして。今日は皆さんのドキドキや緊張を痛いほど感じております」としみじみ。「私自身も経験したからこそ実感しているのですが。この『キャンアワ』での出会いや経験は大きな糧となっています」と後輩たちにエールを送っていた。
今回で6回目を迎えた全国の専門学校・短期大学（短大）・大学・ 大学院に在籍する女性を対象としたキャンパスミスコンとなる。ライブ配信と動画投稿による審査、SNS審査、面接審査などを実施し、ファイナリスト7人の中からグランプリが決定。グランプリ特典として、実熊瑠琉とのツーショット撮影などが贈られた。
今年は野月まひる（20）がグランプリ、松井ひな（20）が準グランプリに輝いた。
【全身ショット】綺麗すぎる…きらびやかな衣装で登場した森山未唯
森山は『水曜日のダウンタウン』の人気企画「名探偵津田」に3度出演。相棒兼ヒロインのポジションで人気を集めている。森山自身も同コンテストに参加。2021年に4000人の応募の中からファイナリストに選ばれていた。そんな過去を振り返り、森山は「過去にこのステージに立たせていただいておりまして。今日は皆さんのドキドキや緊張を痛いほど感じております」としみじみ。「私自身も経験したからこそ実感しているのですが。この『キャンアワ』での出会いや経験は大きな糧となっています」と後輩たちにエールを送っていた。
今年は野月まひる（20）がグランプリ、松井ひな（20）が準グランプリに輝いた。