俳優の岩城滉一さんが、自身のYouTubeチャンネルを更新。

「ミニクーパー」の内装の張り替えからサブタンクの増設まで、こだわりのカスタムについて、明かしました。



【写真を見る】【 岩城滉一 】 「ミニクーパー。最終カスタムが完成しました」 こだわり明かす シートは「内装と同じ色に全部張り替えて、シートヒーターも付けました」





岩城滉一さんは「岩城滉一が愛する妻のために購入したミニクーパー。最終カスタムが完成しました。」と、題した動画をアップ。





もともと、このミニは妻のために購入し、オートマ仕様にした一台だということ。ところが「信頼性がないから、信号で止まったときにエンジンが止まっちゃって、ちょっとえらいことになっちゃって。」とトラブルが発生。

その後、妻が乗らなくなってしまったため、「置きっぱなしももったいないんで、自分で乗るように細かくいらってみました」と自分仕様へ転換した経緯を明かします。





ボディカラーに合わせて内装のレザーもすべて張り替え。シートは車屋に「重たいんで」と放置されていたものを譲り受けたといい、「内装と同じ色に全部張り替えて、シートヒーターも付けました」と話します。ウッドパネルは「新品で最後の一枚」という品を慌てて購入したとのことです。







「うちの女房がブルーがすごく似合う人なんで、最初からブルーというのは決めていました」と語ります。

更に「僕ら、距離をすごく走るんで、ガソリンの給油っていうのが結構問題で。」と、昔レースで使ったらしいサブタンクを増設して「六十リッターぐらいは入る」と対策を講じています。





レストアは専門店に依頼しており、「一つ一つ作りがきれい」と信頼を寄せています。マフラーは住宅地に配慮して静かなものを選択。ホイールはルーフと同色にして「ツートンにしたらかわいいんじゃないの」と仕上げました。





「『岩城が乗ってたんだよね』って言ったときに、汚い車を渡すのは嫌だから、自分の手元にあるときに良い形で出来たら良い」と締めくくりました。







【担当：芸能情報ステーション】