こっちのけんと（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/18】アーティストのこっちのけんと（29）が3月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。第1子が誕生したことを報告した。

【写真】こっちのけんと、和装での挙式ショット

◆こっちのけんと、第1子誕生を報告


こっちのけんとは【皆さまへ】とし、「僕たち夫婦に新しい命が誕生いたしました。感謝の気持ちでいっぱいです」と報告。「寝かしつけが楽しいです。催眠術かけてるみたいです。赤ちゃんおもしろすぎです」と誕生後の日々をつづった。

続けて「家族共々色んなことを目指して参ります。温かいお見守りをいただけますと幸いです」と記し、「今後ともよろしくです」と結んだ。投稿では、自身が子どもを抱えるイラストも公開している。（modelpress編集部）

◆こっちのけんと、2024年に結婚


こっちのけんとは1996年6月13日生まれ、大阪府出身。兄は俳優の菅田将暉、弟は菅生新樹。2024年5月にリリースした「はいよろこんで」が注目を浴び、同年「第66回日本レコード大賞」最優秀新人賞受賞、「第75回NHK紅白歌合戦」初出場を果たした。私生活では、2024年2月に結婚。2025年6月に挙式を報告していた。

◆全文


【皆さまへ】

僕たち夫婦に新しい命が誕生いたしました。

感謝の気持ちでいっぱいです。

寝かしつけが楽しいです。

催眠術かけてるみたいです。

赤ちゃんおもしろすぎです。

家族共々色んなことを目指して参ります。温かいお見守りをいただけますと幸いです。

今後ともよろしくです。

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