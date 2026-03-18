こっちのけんと、第1子誕生を報告「赤ちゃんおもしろすぎです」2024年に結婚発表【全文】
【モデルプレス＝2026/03/18】アーティストのこっちのけんと（29）が3月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。第1子が誕生したことを報告した。
【写真】こっちのけんと、和装での挙式ショット
こっちのけんとは【皆さまへ】とし、「僕たち夫婦に新しい命が誕生いたしました。感謝の気持ちでいっぱいです」と報告。「寝かしつけが楽しいです。催眠術かけてるみたいです。赤ちゃんおもしろすぎです」と誕生後の日々をつづった。
続けて「家族共々色んなことを目指して参ります。温かいお見守りをいただけますと幸いです」と記し、「今後ともよろしくです」と結んだ。投稿では、自身が子どもを抱えるイラストも公開している。（modelpress編集部）
こっちのけんとは1996年6月13日生まれ、大阪府出身。兄は俳優の菅田将暉、弟は菅生新樹。2024年5月にリリースした「はいよろこんで」が注目を浴び、同年「第66回日本レコード大賞」最優秀新人賞受賞、「第75回NHK紅白歌合戦」初出場を果たした。私生活では、2024年2月に結婚。2025年6月に挙式を報告していた。
【皆さまへ】
僕たち夫婦に新しい命が誕生いたしました。
感謝の気持ちでいっぱいです。
寝かしつけが楽しいです。
催眠術かけてるみたいです。
赤ちゃんおもしろすぎです。
家族共々色んなことを目指して参ります。温かいお見守りをいただけますと幸いです。
今後ともよろしくです。
【Not Sponsored 記事】
【写真】こっちのけんと、和装での挙式ショット
◆こっちのけんと、第1子誕生を報告
こっちのけんとは【皆さまへ】とし、「僕たち夫婦に新しい命が誕生いたしました。感謝の気持ちでいっぱいです」と報告。「寝かしつけが楽しいです。催眠術かけてるみたいです。赤ちゃんおもしろすぎです」と誕生後の日々をつづった。
◆こっちのけんと、2024年に結婚
こっちのけんとは1996年6月13日生まれ、大阪府出身。兄は俳優の菅田将暉、弟は菅生新樹。2024年5月にリリースした「はいよろこんで」が注目を浴び、同年「第66回日本レコード大賞」最優秀新人賞受賞、「第75回NHK紅白歌合戦」初出場を果たした。私生活では、2024年2月に結婚。2025年6月に挙式を報告していた。
◆全文
【皆さまへ】
僕たち夫婦に新しい命が誕生いたしました。
感謝の気持ちでいっぱいです。
寝かしつけが楽しいです。
催眠術かけてるみたいです。
赤ちゃんおもしろすぎです。
家族共々色んなことを目指して参ります。温かいお見守りをいただけますと幸いです。
今後ともよろしくです。
【Not Sponsored 記事】