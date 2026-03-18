◆ファーム・リーグ 巨人３―７中日（１８日・ジャイアンツタウンスタジアム）

昨オフの現役ドラフトで加入した巨人の松浦慶斗投手（２２）が１８日、２軍降格後２度目の登板で２回１安打無失点、３奪三振の好投を見せた。

６回から３番手で登板。先頭の大島を一ゴロ、続く川上に中前打を許したが、花田を阿部監督直伝のフォークで空振り三振、宇佐見を左飛で無得点。７回も続投し、２つの三振を奪うなど３者凡退に抑えた。「体を大きく使ったり、腕の振りは一緒で決め球とカウント球の区別をすることを意識した。前回出た課題はちゃんと潰せたかな」と、１回２失点だった前回登板の同・オイシックス戦（１５日）から修正した。

キャンプは１軍で”完走”したが、オープン戦では２試合、２イニングを投げて防御率１３・５０。１３日から２軍に合流した。降格時には「真っすぐがいいのはわかっているから、カウントを取れる球種を作ればもっと楽に抑えられる」と課題を与えられた。「２軍に落ちてきて試合で投げさせていただいているので、少しずつ課題を潰せている。『（１軍で）中継ぎでいく』と言われているので、そこに迷いはない。自信を持って上に上がれるような成績を残していきたい」。最速１５５キロ左腕が１軍のブルペン陣に割って入るべく、力を蓄える。