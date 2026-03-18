“キレイなお姉さん”を演出できる♡ 夜も昼も大活躍な「シャツワンピ＆ジャンスカ」着回しテク

普段よりオトナなスポットへ飲みに行く日は、キレイめに変身できるアイテムの力を借りちゃおう！そこで今回は、昼も夜も大活躍する「シャツワンピ＆ジャンスカ」を使ったコーデをご紹介します。レイヤード次第で、いろいろな印象にチェンジできるから持っておいて損ナシです♡

シャツワンピとジャンスカのセット キレイなお姉さんを演出できるきちんと見えな黒ワンピは昼も夜も大活躍。広がるそでやすそのフリルで甘さをさりげなく効かせたシャツはガーリーさんにぴったり。

着回すアイテムはこちら♡ 【COCO DEAL】シャツワンピースとジャンパースカートのセット 落ち感のある素材で高見え効果も。 シャツワンピースとジャンパースカートのセット 19,800円／COCO DEAL（ココ ディール）

Cordinate 【Day】コンサバティブなワンピコーデもミニのヌケ感でイマドキなお嬢様に スーツライクな黒ワンピできちんと感を演出しつつ、クリームイエローのシャツでハズせば、センスのよさも同時にアピールできちゃいます♡ シャツワンピースと黒ジャンスカは着回し。カチューシャ 550円／ラティス バッグ 7,590円／カシュカシュ（アンビリオン）リング 63,800円／a wear JW（805showroom）

Cordinate 【Night】ベストに見立てたジャンスカとパンツスタイルで高嶺の花な私に♡ パンツとトップスを黒で統一すれば、余裕のあるオトナのお姉さんな気分。リブニットで守りたくなる華奢さもプラスして♡ ボックスワンピースは着回し。フリルつきリブニット 12,980円／ JILL by JILLSTUART ルミネエスト新宿店 黒パンツ 14,300円／BayBee ビジュークロスヘアピン（2個セット）330円／ラティス スパンコールつきトライアングルバッグ 6,930円／カシュカシュ（アンビリオン）ピンクバレエシューズ 8,250円／RANDA 撮影／熊木優（io・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／那須ほほみ

Ray編集部 副編集長 小田和希子