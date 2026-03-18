◆オープン戦 巨人８―０ヤクルト（１８日・東京ドーム）

巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝が１８日、阿部監督の教えに一発回答した。

６回無死一、二塁で甲斐の代打で登場。田口の外角速球を左中間への痛烈なライナーで適時二塁打とした。

試合前の打撃練習では阿部監督から密着指導を受けていた。バットを短く持って打つように言われ、鋭いライナーを連発。「短く持ったらカチンって打てるんだから、その感覚で長く持っても打たないと」と助言を受けていた。

その後もロングティー打撃で阿部監督自らトスを上げて低いライナーを打つようにアドバイスされ、上からたたくスイングを徹底。

プロのキレのある直球にさし込まれることが多かったことから、スイングをコンパクトにする狙いがあった。

中大の先輩でもある阿部監督の教えを受け、迎えた最初の打席で最高の結果を残した皆川。これがオープン戦初打点となった。

外野争いはキャベッジ、松本、佐々木、中山、皆川、丸、育成選手の平山らで大激戦だ。開幕までオープン戦は残り３試合。ルーキーが快音を響かせ、サバイバルはさらに熱くなった。（片岡 優帆）