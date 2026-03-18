巨人の田中将大投手（３７）が１８日のヤクルトとのオープン戦（東京ドーム）に先発。今季３度目の登板で５回６５球を投げ、１安打無失点、１四球３三振の好投を見せた。

初回先頭の長岡に四球を与え、続くサンタナと宮本のゴロの間に走者を三塁まで進ませたものの、４番オスナを１４７キロの直球で投ゴロに仕留めて無失点。

２回は二死から岩田に粘られたが、最後は直球で空振り三振を奪い三者凡退。３回は一死走者なしから９番田中にこの日唯一の安打を許したものの、続く長岡を３球で空振り三振、サンタナを三ゴロに抑えた。

４回も三者凡退に封じると、その裏に同級生の坂本による先制の右前適時打で援護点をもらった。背番号１１はこの１点リードを守り切り、５回を無失点で締めた。

登板後、田中は「狙ったところに行っていないボールが結構あった」と反省しつつ「ゴロで打ち取ることができてる」と手応えを口にした。

また、坂本と共にベテラン組が引っ張った試合を振り返り「年数重ねている選手が適当にやってしまうと、チーム全体の緩みにつながる。やるときはやるのが自分のポリシー」と力を込めた。

ベテラン右腕はここまで、オープン戦３試合で１０回無失点と順調に先発ローテーション入りをアピールし続けている。