Lienel、リリイベで4つのサプライズ メジャーデビューのために海外へ【Osyan】
【モデルプレス＝2026/03/18】EBiDANの6人組メインボーカル＆ダンスグループ・Lienel（リエネル）が3月18日、東京・新宿住友ビル 三角広場にて1st EP「Osyan」リリースイベントを開催。4つのサプライズがあった。
【写真】超特急弟分のイベントにサプライズ登場した大物
2イベント冒頭、今回のEPのリード曲であり、氣志團の綾小路翔が手掛けた「羅武が如く〜恋の風林火山〜？」のミュージックビデオをサプライズで初解禁。さらに、Lienelのミニライブを終えると、綾小路が“デコチャリ”でサプライズ登場した。
ここからの発表はメンバーにとってもサプライズ。綾小路から6月3日にユニバーサルミュージックよりメジャーデビューすることが発表され、Lienelメンバーは、MCの超特急リョウガと綾小路も含め、肩を抱き合い喜んだ。
発表を受け、高岡ミロは「今以上にもっと頑張らないといけないですし、Lien（ファンネーム）のみなさん一人ひとりを大切にして、一緒に進んでいけたらなと思います！」と決意を新たに。近藤駿太は「ここまで支えてくれたLienのみんなのおかげです！ありがとうございます！そしてこれをきっかけにLienel売れるぞ！」と力強く宣言した。
武田創世もファンへの感謝を伝えるとともに「これからも変わらずLienelとLienの絆をさらに深めて、また新たな壁を超えれるように僕たちも頑張ります」と意気込み、森田璃空は「すごくびっくりしてるんですけど、ここからスタートとしてLienとLienelで一丸となってみなさんと絆を深めていけたらなと思います！」とコメントした。
高桑真之は「全てに感謝して健康第一で頑張ります！」と彼らしい一言に真っ直ぐな決意を込め、最後に芳賀柊斗は「駿太が言った通り、売れてやりましょう！」と熱く締めくくった。
喜びもつかの間「1つバッドサプライズが…」と切り出した綾小路は、「ユニバーサルのスタッフさんがシンガポールに契約書を忘れてきてしまったらしく…」と告白。一気にメンバーに動揺が走る中、綾小路は「取りに行ってもらっても良いですか？」と提案。こうして、メジャー契約締結のため、はるばるシンガポールまで契約書を回収しに行くという前代未聞のミッションが彼らに課された。（modelpress編集部）
M1.We are Lienel!!!!!!
M2.親指☆Evolution！
M3.純情シンドローム
M4.Mirror
M5.羅武が如く〜恋の風林火山〜
【Not Sponsored 記事】
【写真】超特急弟分のイベントにサプライズ登場した大物
◆Lienel、冒頭からサプライズ
2イベント冒頭、今回のEPのリード曲であり、氣志團の綾小路翔が手掛けた「羅武が如く〜恋の風林火山〜？」のミュージックビデオをサプライズで初解禁。さらに、Lienelのミニライブを終えると、綾小路が“デコチャリ”でサプライズ登場した。
◆Lienel、メジャーデビューに喜び
発表を受け、高岡ミロは「今以上にもっと頑張らないといけないですし、Lien（ファンネーム）のみなさん一人ひとりを大切にして、一緒に進んでいけたらなと思います！」と決意を新たに。近藤駿太は「ここまで支えてくれたLienのみんなのおかげです！ありがとうございます！そしてこれをきっかけにLienel売れるぞ！」と力強く宣言した。
武田創世もファンへの感謝を伝えるとともに「これからも変わらずLienelとLienの絆をさらに深めて、また新たな壁を超えれるように僕たちも頑張ります」と意気込み、森田璃空は「すごくびっくりしてるんですけど、ここからスタートとしてLienとLienelで一丸となってみなさんと絆を深めていけたらなと思います！」とコメントした。
高桑真之は「全てに感謝して健康第一で頑張ります！」と彼らしい一言に真っ直ぐな決意を込め、最後に芳賀柊斗は「駿太が言った通り、売れてやりましょう！」と熱く締めくくった。
◆Lienel、さらなるサプライズ発表に動揺
喜びもつかの間「1つバッドサプライズが…」と切り出した綾小路は、「ユニバーサルのスタッフさんがシンガポールに契約書を忘れてきてしまったらしく…」と告白。一気にメンバーに動揺が走る中、綾小路は「取りに行ってもらっても良いですか？」と提案。こうして、メジャー契約締結のため、はるばるシンガポールまで契約書を回収しに行くという前代未聞のミッションが彼らに課された。（modelpress編集部）
◆セットリスト
M1.We are Lienel!!!!!!
M2.親指☆Evolution！
M3.純情シンドローム
M4.Mirror
M5.羅武が如く〜恋の風林火山〜
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