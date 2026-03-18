１７日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・午後１１時５９分）では、「マミーギルト（＝母親が抱える罪悪感）」をテーマにトーク。３児の母のタレント・小倉優子が子育ての“理想と現実”を明かした。

２０１２年に長男、１６年に次男、２０年に三男を出産し、シングルマザーで３児を育てる小倉は、「長男の時は“理想のお母さん”像がありまして」と回顧した。

「お花柄のエプロンをつけて、ダイニングテーブルの上に手作りのケーキがガラスのケースに入っていて、家にはクラシックが流れています…メロンとかもクラシック流すと穏やかに育つっていうから」と思い描いていた子どもとの風景を詳細に説明。

「フルートを習っていたので、子どもが手作りのおやつを食べている隣でフルートを吹いたんですよ。子どものためにと思って、モーツァルトを吹いている時に、うちの子は戦隊モノが大好きで、『ママ、フルート貸して、戦う！』って言われて」と予想外の展開を告白。

「はあ〜ってなって、子どもの望んでるものと、私が望んでるものは違うんだと思って、フルートをしまったんです」としょんぼりした表情で語った。

これを聞いたＭＣの上田晋也は「もう二度と開けないでください」と言い放っていた。