本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模
3/18（水）
EUR/USD
1.1375（5.65億ユーロ）
1.1400（8.32億ユーロ）
1.1450（12.0億ユーロ）
1.1500（8.27億ユーロ）
1.1575（7.84億ユーロ）
1.1600（7.72億ユーロ）
1.1640（5.40億ユーロ）
1.1650（17.0億ユーロ）
1.1700（5.26億ユーロ）
USD/JPY
157.00（9.59億ドル）
157.10（5.72億ドル）
157.50（7.63億ドル）
158.60（8.18億ドル）
159.00（10.0億ドル）
159.50（11.0億ドル）
160.00（5.13億ドル）
160.50（8.85億ドル）
GBP/USD
1.3200（5.80億ポンド）
1.3300（27.0億ポンド）
1.3400（6.63億ポンド）
ユーロドルは1.1500、1.1575、1.1600などが比較的近い水準の設定
ドル円は159.00と159.50に大規模設定、158.60に中規模なピンポイントあり
ポンドドルは1.3300に大規模設定、1.3400には中規模設定が観測される
