21:30
米生産者物価指数（PPI）（2月）
予想　0.2%　前回　0.5%（前月比)　
予想　3.0%　前回　2.9%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.8%（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　3.7%　前回　3.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

カナダ国際証券取扱高（1月）
予想　N/A　前回　-55.7億カナダドル

22:45
カナダ中銀政策金利（3月）
予想　2.25%　前回　2.25%

23:00
米耐久財受注（確報値）（1月）
予想　-1.4%　前回　-1.4%（前月比)
予想　1.0%　前回　1.0%（輸送除くコア・前月比)

米製造業新規受注（1月）
予想　0.2%　前回　-0.7%（前月比)

23:30　
米週間石油在庫統計
マックレム加中銀総裁、記者会見

19日
3:00
米FRB政策金利(FOMC)（3月）
予想　3.75%　前回　3.75%（上限金利)　
予想　3.5%　前回　3.5%（下限金利)

3:30　
パウエルFRB議長、記者会見

5:00
対米証券投資（1月）
予想　N/A　前回　280.0億ドル

6:30
ブラジル中銀政策金利（3月）
予想　14.75%　前回　15.0%

6:45
NZ実質GDP（2025年 第4四半期）
予想　0.4%　前回　1.1%（前期比)　
予想　1.7%　前回　1.3%（前年比)


※予定は変更されることがあります。