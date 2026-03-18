ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米生産者物価指数（PPI）（2月）
予想 0.2% 前回 0.5%（前月比)
予想 3.0% 前回 2.9%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.8%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.7% 前回 3.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
カナダ国際証券取扱高（1月）
予想 N/A 前回 -55.7億カナダドル
22:45
カナダ中銀政策金利（3月）
予想 2.25% 前回 2.25%
23:00
米耐久財受注（確報値）（1月）
予想 -1.4% 前回 -1.4%（前月比)
予想 1.0% 前回 1.0%（輸送除くコア・前月比)
米製造業新規受注（1月）
予想 0.2% 前回 -0.7%（前月比)
23:30
米週間石油在庫統計
マックレム加中銀総裁、記者会見
19日
3:00
米FRB政策金利(FOMC)（3月）
予想 3.75% 前回 3.75%（上限金利)
予想 3.5% 前回 3.5%（下限金利)
3:30
パウエルFRB議長、記者会見
5:00
対米証券投資（1月）
予想 N/A 前回 280.0億ドル
6:30
ブラジル中銀政策金利（3月）
予想 14.75% 前回 15.0%
6:45
NZ実質GDP（2025年 第4四半期）
予想 0.4% 前回 1.1%（前期比)
予想 1.7% 前回 1.3%（前年比)
※予定は変更されることがあります。
米生産者物価指数（PPI）（2月）
予想 0.2% 前回 0.5%（前月比)
予想 3.0% 前回 2.9%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.8%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.7% 前回 3.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
カナダ国際証券取扱高（1月）
予想 N/A 前回 -55.7億カナダドル
22:45
カナダ中銀政策金利（3月）
予想 2.25% 前回 2.25%
23:00
米耐久財受注（確報値）（1月）
予想 -1.4% 前回 -1.4%（前月比)
予想 1.0% 前回 1.0%（輸送除くコア・前月比)
米製造業新規受注（1月）
予想 0.2% 前回 -0.7%（前月比)
23:30
米週間石油在庫統計
マックレム加中銀総裁、記者会見
19日
3:00
米FRB政策金利(FOMC)（3月）
予想 3.75% 前回 3.75%（上限金利)
予想 3.5% 前回 3.5%（下限金利)
3:30
パウエルFRB議長、記者会見
5:00
対米証券投資（1月）
予想 N/A 前回 280.0億ドル
6:30
ブラジル中銀政策金利（3月）
予想 14.75% 前回 15.0%
6:45
NZ実質GDP（2025年 第4四半期）
予想 0.4% 前回 1.1%（前期比)
予想 1.7% 前回 1.3%（前年比)
※予定は変更されることがあります。