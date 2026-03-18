◆オープン戦 ソフトバンク３―５中日（１８日・みずほペイペイドーム）

中日は、緊急出場したカリステがオープン戦１号となる決勝２ランを放つなど、終盤に得点を重ねて、接戦をものにした。

初回、２番・田中が左越えソロで先制点を呼び込んだ。２回〜６回はゼロが並んだが、１―１の７回２死二塁。「１番・三塁」でスタメンだった福永に代わって出場したカリステが、中村稔の１３８キロを左翼スタンド中段にたたき込んだ。３―１の８回に、サノーの左前適時打で１点を追加すると、１点差に迫られた９回２死三塁で、途中出場の樋口が右前適時打。終盤に得点を重ねて、接戦を逃げ切った。

先発したドラフト１位・中西聖輝投手（青学大）は、５回２／３を４安打１失点。１―０の初回に４番・山川の左前適時打で同点を許したが、２回以降はゼロを並べた。制球にばらつきはあったものの、ここまでの実戦で最多となる８９球を投げ抜き、開幕ローテーションへ前進した。

７回に登板した梅野は三者凡退でピシャリ。８回から継投した勝野は、野村に右翼テラス席への２ランを被弾し、１点差に迫られた。２点リードの９回１死一塁でマウンドに送られた育成ドラフト１位の牧野（オイシックス）は、四球で９回１死一、二塁とピンチを広げたが、代打・井上を空振り三振に抑え、最後は川瀬を遊直に打ち取ってリードを守り切った。