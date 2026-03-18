今週は、里山について考え、理解を深めるテレビ信州「里山WEEK」。18日は、こちら。



何の数字だと思いますか？



実はこの数字県内77市町村のうち53の市町村で「ある被害」が確認されているという数字なんです。



その被害というのが「松くい虫による松枯れ被害」なんです。



松枯れの現状と伐採された木の再利用を考えます。



北アルプスを望みながら、雄大な自然を満喫できるのは信州人の自慢のひとつ。





その一方で、現実を突きつけられる場所があります。リポート「長野自動車道筑北パーキングの近くです。高速道路からアカマツでしょう か。枯れた様子が山全体に広がっ ています」東筑摩郡筑北村から麻績村にかけて、高速道路から見える山々ではアカマツが枯れ、山肌が見えています。松枯れ。松くい虫によってアカマツが枯れてしまう被害が信州に広がっています。県内で初めて被害が確認されたのは今から45年前（1981年）、旧木曽郡山口村でのことでした。40年以上が経ったいま、松枯れは、県内53市町村に広がっています。ほとんどが民有林で発生、面積は5.5万立方メートルで、全国ワースト1の被害です。（国内被害の約20％が長野県）中でも、麻績村や筑北村、塩尻市などを含む松本地域が4割近くを占め、被害が集中しています。（2024年度県被害動向報告による）塩尻市農林部耕地林務課 飯田直希係長「年間でいきますと（塩尻市内で）昨年は1800本の被害を確 認しております。年々1.5倍ペースで被害が拡大しているような状況になりま すね」塩尻市で初めて松くい虫の被害が見つかったのは2015年度（平成27年）。当初11本だった被害は10年間でおよそ173倍の1899本、市内ほぼ全域に広がっています。市では、この現状を市民にも知ってほしいと去年4月から被害状況を地図に落とし込み、情報の「見える化」に取り組んでいます。塩尻市長畝の前山公園。（標高732メートル）人々の暮らしの中にある“小さな山”です。この日、市の職員が松枯れの調査に入りました。パトロール職員「前回調査したのが10本でその後、8本ぐらい出てますね。このエリア」付近には松枯れによって伐採された後の切り株が。管理するための番号が書かれています。パトロール職員「これはAの711。これAの711のふた山目です かね」被害を受けて「伐倒」されたアカマツは、薬剤が入ったシートで密封されています。松枯れの原因となるマツノマダラカミキリ、いわゆる松くい虫と呼ばれる虫を駆除するためです。松枯れを食い止めるには原因となる虫を駆除する、この地道な対策しかありません。パトロール職員「（被害は）増えてますね。本当にあちこちで増えてるなっ いうふうに感じてます。庭木の立 派な松も 枯れてるところを見 ると非常に悲しいですよね」パトロール職員「これでこの地点をを登録した。 緯度経度ですね」手にしているのは位置を測定するGPSの発信機。被害地点を登録し「見える化」された“あの地図”に反映させていきます。被害は山の中だけではありません。松くい虫に蝕まれたマツは私たちの身近なところにも…。県内での被害の拡大は、温暖化によって松くい虫の適応が広がったことが原因とも言われています。対策が追いつかない現状…。それでも、何とか食い止めたい。塩尻市農林部耕地林務課 飯田直希係長「県内で最先端の被害地である本市（塩尻市）の役目として他の市町村 未被害の市町村の方に（被害を）行かせないという役割がありますのでそういった防除ラインのところを優先的に切って少しでもほかの所に広げないという意識で今後もやっていきたい」塩尻市では近くで松枯れの心配がある場合は市（耕地林務課）に相談してほしいと呼び掛けています。飛鳥木工加工責任者 髙取裕二さん「結構この穴もこっちまで続いち ゃってる」松枯れの被害にあったアカマツを活かしている会社があります。松本市でギターを製造している「ディバイザー」です。青みがかっているところや、ところどころ空いた穴。普段ならあまり材料には使わないアカマツです。8年前に作られた「赤松ギター」第1号。被害にあったアカマツから生まれたエレキギター、やさしい音色です。飛鳥 木工加工責任者髙取裕二さん「結構松枯れがひどかった材料だったので。でもこういう穴とかもちょっとおしゃれに見えてくるんですよね。本当だったらこういうところは 埋めちゃって平にしてだすんですけど」あえて節や穴を活かしています。使われているアカマツは松本市内の山で伐採されました。社員から「地元の松枯れを見ていてアカマツを何か形に残したい」と提案されたのがきっかけでした。飛鳥 木工加工責任者 髙取裕二さん「松本でとれた材料ということもあるのでそこに思い入れはかなりあります」松枯れのアカマツに命が吹き込まれこれまでに300本のギターが生まれました。広がり続ける、松枯れの被害。奏でられる音色には地球からのどんなメッセージが込められているのでしょうか。