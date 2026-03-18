マルチクリエイター・こっちのけんと（２９）が１８日に自身のインスタグラムを更新し、第１子誕生を報告した。

「皆さまへ」と書き出し、「僕たち夫婦に新しい命が誕生いたしました」と伝え、赤ちゃんを抱っこするイラストをアップ。「感謝の気持ちでいっぱいです。寝かしつけが楽しいです。催眠術かけてるみたいです。赤ちゃんおもしろすぎです」と育児を楽しんでいる様子。

そして「家族共々色んなことを目指して参ります。温かいお見守りをいただけますと幸いです。今後ともよろしくです」とメッセージを寄せた。

俳優・菅田将暉の弟としても知られるこっちのけんとは、２０２０年に会社員を辞めて「マルチクリエイター」に転身し、配信活動を始めた。２０２４年５月に配信した６曲目の楽曲「はいよろこんで」はアップテンポな曲調は多くの共感を呼び、ＳＮＳでも大バズリ。その年の日本レコード大賞で最優秀新人賞を受賞し、ＮＨＫ紅白歌合戦の初出場も果たした。新語・流行語大賞にもノミネートされ、その年を代表する一曲となった。

◆こっちのけんと 本名・菅生健人（すごう・けんと）。１９９６年６月１３日、大阪府生まれ。２９歳。大学在学中にアマチュアアカペラ全国大会で２連覇。卒業後の２０１９年から１年間、コンサルティング会社に勤務。２２年８月、「Ｔｉｎｙ」でデビュー。アーティスト名は、会社員として着飾った自分を「あっちのけんと」、帰宅後の自分を「こっちのけんと」と呼んでいたことに由来。プライベートでは２０２４年２月１４日のバレンタインデーに結婚を発表し、２５年６月に挙式を報告している。