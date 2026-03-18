◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第７節 東京Ｖ０―２川崎（１８日・味スタ）

東京Ｖがホームで川崎と対戦し、０―２で敗れた。

連敗を２で止めた前節の浦和戦（１〇０）から中３日の連戦ということもあり、先発４人を入れ替え。今季川崎から加入した田辺秀斗らが先発に名を連ねた。

東京Ｖは勢いを持って入ったが、前半９分に川崎ＭＦ脇坂のシュートがＤＦ井上に当たってコースがわずかに変わって先制点を許す。

さらに同２４分に東京Ｖのセットプレーから川崎にカウンターを許し、マルシーニョのシュートはＧＫ長沢がセーブしたものの、エリソンに押し込まれて０―２と追いかける展開となる。

反撃を試みたい東京Ｖは、同４５分に右サイドを抜け出したＦＷ新井が右足シュートをゴール左隅へ流し込むも、ＶＡＲでオフサイド判定となりノーゴールに。前半は０―２で折り返す。

後半からＦＷ山見、ＭＦ福田を投入して攻撃に厚みを持たせると、主導権を握る時間を増やしていく。しかし、ゴール前まで攻め込むも決定的なシュートを打つことは出来ず。後半途中から松橋、平尾と攻撃的な選手を送り出すも、今季２度目の無得点に終わり、２１日が誕生日の日本人最年長指揮官の城福浩監督の６４歳ラストマッチを勝利で飾ることは出来なかった。