ガチ中華の街として注目を集めている「池袋」。いま増えているのが、1000円台で楽しめる「ガチ中華」の食べ放題です。

ランチどきの中華料理店。作っているのは、本場の香辛料などを使ったザリガニの炒め物など本格的な中華料理ばかり。こういった“ガチ中華”がいま、ランチ食べ放題で食べられると注目を集めています。

東京・池袋。JR池袋駅を出て北へ進むと、あちこちに中国語で書かれた看板が。雑居ビルが立ち並ぶこのエリアは、いまや知る人ぞ知る“ガチ中華”の激戦区。日本人向けにアレンジされていない中国・本場そのままの味を出す、“ガチ中華”の店が密集しているんです。

雑居ビルの裏路地にもポツンと置かれた看板が。入ってみると、30席ほどある店内はほぼ満席。ここは、中国の東北地方の家庭料理がメインの中華料理店。店員さんは全員、中国出身。あちこちで中国語が飛び交っています。

先月末から始めたのが、ガチ中華のランチの食べ放題。お値段はなんと、1180円です。東北地方の料理はシンプルで豪快な料理が多く、皮つき豚バラ肉を八角や陳皮などのスパイスでじっくり煮込んだ「豚の角煮」などメニューは常時25種類以上。

「中国に帰る感じ。本場の味だと思います」

出される料理は、一般的な町中華の店では味わえない“ガチ中華”ばかり。これを目当てに日本人のお客さんも…

「（何の料理か）ほとんど分かってない。『鴨の首』と言われて、さっき知らずに食べていました。衝撃、でもおいしかったです」

「もうちょっとコレ（麻辣ザリガニ）とってこようかな。めっちゃおいしい」

「日本にこういうところあるんだと、びっくり。めっちゃ楽しい」

食材や香辛料などを大量に中国から買い入れることで、“ガチ中華”の食べ放題を1000円台という破格の値段で実現させたといいます。

盛興順鉄鍋炖 張文興 代表

「バイキングを始めてから、（日本人の）お客さんが増えました。最近は物価も上がっているので、お客さんにお腹いっぱい食べてもらいたいと思っています」

安くてうまい、ガチ中華のランチ食べ放題。いま、池袋駅周辺に続々と登場しているんです！番組が調べただけでも、その数…10店舗以上！

群雄割拠の激戦区でいま異彩を放っているのが…

記者

「店内、とてもキレイです。回転レーンです、食材が回っていますよ」

去年8月にオープンした、火鍋が食べ放題のお店。回っている具材はおよそ60種類！日本では馴染みのない、すり身でトビウオの卵やカニ味噌餡を包んだ「紅白団子」や、春雨の一種で太くて短い「ブンモジャ」なども好きなだけ食べられちゃいます。

本場中国式のスープも5種類の中から好きなものが選べます。いま、中国でぐんぐん人気が高まっているという清湯スープのなかにイチジクがぷかっと浮かんだ「イチジクスープ」。

さらに、味の決め手となるタレも、ガチ中のガチ！ニンニクやタマネギで作られた牛肉料理にぴったりの「サーチャージャン」。スパイシーなソースは、ごまだれに加えることで味のレベルが格段にアップします！

中華回転火鍋 転多多 李孟良オーナー

「最近、中国でこういう回転火鍋の形が人気ですが、みんなこんな感じで、一人でも家族でもよく行きます」

いま、中国で人気上昇中だというこの回転式の火鍋。こちらのお店はオープン当初、具材ごとに値段を変えていたんですが、中国の食材をより手軽に楽しんでほしいと思い、去年の年末から食べ放題に変更したそう。

60種類もの具材が回転レーンを流れるので、一度とり逃がすと、次に回ってくるのは18分後。食べたいと思ったらすぐに取るのがポイントです！

「楽しい。好きなのが好きなだけ食べられる」

「挑戦してみようと思うかも。回ってくるから」

中国から来日して2年のお客さん

「たくさんあるから自分の自由にのせていい。『鴨の血』とか本国の味です」

ガチ中華の食べ放題。お腹いっぱい満足してみてはいかがでしょうか。