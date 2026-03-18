先天性疾患による低身長というハンディキャップを持ちながらも、大人びた明るいキャラクターが人気のりおなちゃん（9）。17日、母親がInstagramを更新し、トレーニング用の靴を新調したことを明かした。

【映像】りおなちゃんがリハビリをしている様子やトレーニング用の新しい靴

2022年5月に受けた背骨の手術の影響で胸から下がまひし、歩けなくなってしまったりおなちゃん。母親が更新しているInstagramで、リハビリやトレーニングに励む様子を発信しており、歩行訓練具を使って歩く練習や、1人でひざ立ちする動画なども公開してきた。

“足の変形”を悩みトレーニング用の靴を新調

2026年3月17日の更新では、ピンクの靴を持ち微笑むりおなちゃんの姿を披露し、母親としての思いもつづっている。「今年に入ってトレーニング用の靴を新調しました。これまでは少しでも気分が上がるようにとデザイン重視で靴を選んでたり、まひしてる足は靴を履かせにくいから少し大きめサイズを選んだりしてました。走ったり長時間歩くわけじゃないから、こだわらなくていいや〜って正直適当だったなと反省。本当は、まひしているからこそ靴は大事！悲しいことに娘自身、感覚の無い足でリハビリしたり生活を続けるうちに少しずつ足が変形したり、体重のかかり方が歪になってたりします。そんなこともこれから少しずつでも改善していったらいいなぁ〜トレーニングの良き相棒になってくれますように」と記した。

この投稿には、「りおなちゃん、ピンクの靴カワイイ、似合いますね」「感覚がわからないと靴選びは難しいですよね、きっと」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）