土地取引の目安となる「地価」が公表されました。



県内の平均は31年連続で下落しましたが下落率は前の年より縮小しています。



再開発が進むJR新潟駅の周辺は上昇傾向です。



毎年、国土交通省が公表する土地の価格「地価」。その年の1月1日時点における評価で1平方メートル当たりの価格が公表されます。



県内の平均は31年連続で下落しましたが、下落率は前の年より縮小しています。





そうした中、開発が進むJR新潟駅の周辺は価格が上昇傾向にあります。＜記者リポート＞「たくさんのビルや飲食店が立ち並ぶ東大通人通りや交通量も多く目の前にはJR新潟駅もあります」商業地で最も高かったのは新潟市中央区東大通1丁目で65万9000円。去年から6.3パーセント上昇し39年連続で1位となりました。JR新潟駅はバスターミナルもリニューアルし新たな店も続々オープン。現在、「万代広場」の整備が行われていて完成は2027年の春を予定。期待感が高まっているといいます。この影響は住宅地にも……＜記者リポ＞「一軒家が立ち並ぶ閑静な住宅街JR新潟駅からは徒歩15分圏内と利便性の高いエリアとなっています」新潟駅近くの新潟市中央区鐙1丁目は、住宅地で最も変動率が高く去年から5.6％上昇し15万円となりました。近くにはスーパーマーケットや小学校もあり家が立ち並ぶエリアとなっています。観光地の上昇も目立ちます。湯沢町や妙高市の一部ではインバウンドを含む観光客が増えた影響で価格の上昇がみられました。妙高市赤倉の一部は商業地の中で変動率が1位となっています。一方、能登半島地震で液状化被害を受けた新潟市西区寺尾朝日通は去年から4.1％下落しました。県内は434地点のうち126地点で価格が上昇しています。