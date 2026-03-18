仏遠征参加のBリーグU18選抜メンバー発表…B1千葉Jでプレーした深水虎太郎ら12名が世界に挑む

3月17日、日本バスケットボール協会（JBA）とBリーグによる合同メディアブリーフィングが開催。取材対応を行った島田慎二氏が、フランス遠征をおこなうBリーグU18選抜チームについて言及した。同日付で同チームのメンバーも発表されている。

フランス・ショレで4月3日から6日にかけて行われるU19の国際大会「CHOLET MONDIAL BASKETBALL」に参加することが決定しているBリーグU18選抜チーム。ドイツやスペイン、カナダなどからも強豪クラブやアカデミー12チームが参加し、アジア地域のチームとしては初の出場となる。

島田氏は今回の遠征実施の意図を「できる限り早い段階で、世界のサイズだったりパワーだったり、そういったものに触れる機会を積極的に作っていこうということで」と説明した。これまでもユースの大会増設など強化を図ってきたBリーグ。「文化の面だったり人間性の部分だったり、当然スキルの部分であったり、フィジカルの部分だったり、色んなものを精査して成長を助けられるんじゃないかなというふうに思っています」と、若年層における海外挑戦の重要性を改めて示した。

参加メンバーには、各クラブのユースに所属する12名が名を連ねた。横浜ビー・コルセアーズのトップチームの練習にも参加している江原行佐は、192センチの体格に柔らかいシュートタッチを持つ次世代Bユースの注目株。ユース育成特別枠選手として千葉ジェッツでB1のコートを経験した深水虎太郎や、「FIBA U16アジアカップ2025」にも出場をしたポイントガードの高橋秀成など、次世代のBリーグを担う有望株たちがフランスの地で世界に挑む。







選抜メンバー12名と、大会概要は以下の通り。

◆■Bリーグ U18選抜チーム

【選手】



小松亮太（PF／188センチ／高2／秋田ノーザンハピネッツ U18）



深水虎太郎（SF／187センチ／高2／千葉ジェッツ U18）



フローニングコリン（PF／195センチ／高1／千葉ジェッツ U18）



棚橋康成（SG／179センチ／高2／サンロッカーズ渋谷 U18）



古河シェーン（PF／188センチ／高1／サンロッカーズ渋谷 U18）



山井箔（PG／180センチ／中3／サンロッカーズ渋谷 U18）



髙橋秀成（PG／175センチ／高1／U18川崎ブレイブサンダース）



江原行征（SF・PF／192センチ／高2／横浜ビー・コルセアーズ U18）



佐藤駿（SF／184センチ／高1／名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U18）



藤田翔（SG／179センチ／高1／名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U18）



プラット聖也（PF／191センチ／高1／長崎ヴェルカ U18）



宮里俊佑（PG／180センチ／高1／琉球ゴールデンキングス U18）

【スタッフ】



秋葉真司（ヘッドコーチ／サンロッカーズ渋谷U18）



鈴木龍雄（アシスタントコーチ／佐賀バルーナーズU18）



吉田英司（アシスタントコーチ／名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18）



高台周希（トレーナー／アルバルク東京U18）

◆■「CHOLET MONDIAL BASKETBALL」大会概要

・開催期間：2026年4月3日（金）～6日（月）



・開催場所：フランス・ショレ



【参加チーム】



BリーグU18選抜チーム



POLARIS PREP ACADEMY（カナダ）



DRIVE ACADEMY ELITE BASKETBALL（フィンランド）



ORANGE LIONS ACADEMY（オランダ）



URSPRING ACADEMY(ドイツ)



ELX BASKET ACADEMY(スペイン)



CZ ACADEMY(チェコ)



KK PODGORICA BEMAX(モンテネグロ)



ADA BLOIS BASKET 41(フランス)



ROANNE BASKETBALL CHOIR(フランス)



LE MANS SARTHE BASKET(フランス)



CHOLET BASKET(フランス)