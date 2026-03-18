ボストン・レッドソックスの吉田正尚（32）が21日、Instagramを更新。WBC準々決勝で敗退した心境を明かし、野球界のレジェンドからのメッセージが届くなど大きな反響を呼んでいる。

【関連】「このダルさんの言葉が全てだよ」ダルビッシュ有、WBCによせた長文で“誹謗中傷”をシャットアウト！ 侍Jへの思いに「圧力がすごい」「これでWBCの悪口はおしまいね」

吉田は、「悔しい結果に終わってしまいました」というコメントと共に、侍ジャパンのユニホームに身を包み、聖地マイアミのグラウンド上へと向かう自身のソロショットを公開。さらに、日の丸を背負う侍ジャパンメンバーが整列した集合ショットを投稿した。関係者への感謝を述べた吉田は、「シーズンは今から始まるので切り替えて準備していきます」と、悔しさをにじませつつも、日本人メジャーリーガーとしての活躍を誓った。

【画像】WBC敗退への心境を吐露する吉田正尚（画像は吉田正尚のInstagramより引用）

この投稿には、過去WBC大会に出場したレジェンドらが即座に反応。川崎宗則（44）は、「ありがとう チェスト！」とエールを送り、糸井嘉男（44）は、「Masa, I was really moved!」と、その奮闘を称えた。

また、Instagramユーザーから、「侍ジャパン、最高のチームです」「いつもピンチを救ってくださるスーパースター 前大会も今大会もヒーローでした」「ボストンで世界一なりましょう！」「侍JAPANチームを誇りに思います」「感動をありがとうございました」といったねぎらいの声も寄せられている。