プロ野球・ヤクルトの公式Xが3月18日、動画を更新。同日に開催されたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝で、アメリカを破り初優勝を飾ったベネズエラ代表を祝福するとともに、同国出身のホセ・オスナ（33）による喜びのメッセージを公開し、大きな反響を呼んでいる。

【画像】大谷翔平「自分の不甲斐なさを痛感」WBC敗退後の胸中を明かす 率直な言葉にファン涙「紙一重だったと思います」「一生懸命戦ってくれてありがとう」

公開された動画では、オスナが「ハーイ、こんにちは サムライ、すみません」と、準々決勝で日本を下したことを意識してか、丁寧に会釈をしながら日本語で“謝罪”するお茶目な一幕からスタート。そして、「Venezuela win！ We are the champion!」と、力強くガッツポーズを決め、母国の世界一を誇らしげに報告した。

普段はたくましい体からパワーあふれる一打を決めるオスナの、日本への敬意と母国への愛が詰まったこの動画。X上では「ウルトラハイパーミラクルキュートすぎる」「可愛すぎ」とそのギャップに悶絶するファンが続出している。

８回、決勝ソロを放ちナインに迎えられるヤクルトのオスナ＝神宮

また、この投稿にはベネズエラへの祝福の声も殺到。「母国のWBC初優勝おめでとうございます これからもオスナ選手がスワローズで活躍するよう応燕するね」「おめでとう 侍ジャパンは次回絶対リベンジするからね！！！」「オスナ、おめでとう。母国がWBCで初優勝は本当に凄いこと。今季もヤクルトで活躍してね」といった温かい言葉と、シーズンへの期待を込めたコメントが寄せられている。