「“世界最強”の日本に惨敗」「実力の差は歴然」韓国を４−１粉砕！なでしこJの圧倒的な強さに韓メディアは脱帽！「欧州組19人を擁する日本は確かに強かった」
３月18日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準決勝で、なでしこジャパンは韓国女子代表と対戦。４−１で快勝を飾った。
序盤から押し込んだなでしこジャパンは、開始15分に植木理子のワンタッチシュートで先制すると、その25分にも浜野まいかのシュートで加点。75分にも、CKから熊谷紗希のヘッドで３点目を奪う。その３分後に１点を返されたものの、81分に千葉玲海菜のダメ押し弾で勝負を決めた。
韓国を圧倒的な強さで粉砕した日本の強さに、対戦国メディアも脱帽の様子だ。『Xports News』は「韓国、“世界最強”の日本に１−４で惨敗。欧州組19人を擁する日本は確かに強かった」と報じた。
「韓国女子代表は、女子アジアカップで２大会連続の決勝進出を逃した。オーストラリア戦の引き分けで勢いに乗っていた韓国は、準決勝の日本戦で好ゲームを期待していたが、実力差は歴然としていた」
戦力差を痛感したようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
序盤から押し込んだなでしこジャパンは、開始15分に植木理子のワンタッチシュートで先制すると、その25分にも浜野まいかのシュートで加点。75分にも、CKから熊谷紗希のヘッドで３点目を奪う。その３分後に１点を返されたものの、81分に千葉玲海菜のダメ押し弾で勝負を決めた。
韓国を圧倒的な強さで粉砕した日本の強さに、対戦国メディアも脱帽の様子だ。『Xports News』は「韓国、“世界最強”の日本に１−４で惨敗。欧州組19人を擁する日本は確かに強かった」と報じた。
「韓国女子代表は、女子アジアカップで２大会連続の決勝進出を逃した。オーストラリア戦の引き分けで勢いに乗っていた韓国は、準決勝の日本戦で好ゲームを期待していたが、実力差は歴然としていた」
戦力差を痛感したようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー