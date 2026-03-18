「とても悔しい」韓国はなでしこJに１−４完敗も…主将はさらなる飛躍誓う「今以上にしっかりと練習を重ねていかなければならない」【女子アジア杯】
韓国女子代表は現地３月18日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準決勝でなでしこジャパンと対戦。１−４で敗れた。
無念の敗退。試合後のフラッシュインタビューで、主将のコ・ユジンは「私たちは前半を無失点で終え、後半に勝負をかけるという戦略で試合に臨んでいたのですが、前半に失点したので、厳しい展開になってしまった」と振り返る。
続けて、「それでも最後まで諦めずに戦おうとしたのですが、結果が出なかったので、とても悔しい気持ちです」と唇を噛む。
前回大会は準優勝の韓国は、２大会連続の決勝進出は果たせなかった。コ・ユジンは「もっと良い成績で大会を締めくくることができれば良かった」と口にしつつ、「でも私たちには、まだ準備しなければならないことがたくさんあるので、今以上にしっかりと練習を重ねていかなければならないと思っています」と表情を引き締めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
無念の敗退。試合後のフラッシュインタビューで、主将のコ・ユジンは「私たちは前半を無失点で終え、後半に勝負をかけるという戦略で試合に臨んでいたのですが、前半に失点したので、厳しい展開になってしまった」と振り返る。
続けて、「それでも最後まで諦めずに戦おうとしたのですが、結果が出なかったので、とても悔しい気持ちです」と唇を噛む。
前回大会は準優勝の韓国は、２大会連続の決勝進出は果たせなかった。コ・ユジンは「もっと良い成績で大会を締めくくることができれば良かった」と口にしつつ、「でも私たちには、まだ準備しなければならないことがたくさんあるので、今以上にしっかりと練習を重ねていかなければならないと思っています」と表情を引き締めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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