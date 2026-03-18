「クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？」2時間SP3月24日（火）放送！
『小5クイズ 誰がとってもおかしくない！白熱の賞金1000万円スペシャル！』
今回の挑戦者は、長嶋一茂、そして かまいたち。
実はインテリコメンテーターを務め、博識な長嶋一茂と
父は元・小学校の校長先生で自身は、教員免許を持つかまいたち山内
芸能界屈指の頭の回転の速さを誇る濱家、
バランスの取れたチームワークで、怒濤の快進撃を見せる！
1000万円獲得なるか！？
そして――
前回、最終問題で涙をのんだ元・日テレアナウンサー同期コンビ、
羽鳥慎一 × 藤井貴彦がリベンジ参戦！
同期の藤井と全問正解達成を願う羽鳥、
この日が誕生日の羽鳥に「全問正解」という名のプレゼントを願う藤井
同期を思いやる二人で1000万円つかみ取れるか!？
さらに今夜の大本命――
令和最強のクイズ王、東大卒・伊沢拓司と
平成最強のクイズ王、京大卒・宇治原史規が再び夢のタッグ。
前回、悔しすぎる結果に終わった最強タッグが
王者のプライドをかけ、超本気モードで参戦！
果たして――
クイズ界最強コンビは、1000万円を獲得できるのか！？
奇跡を起こし、
1000万円を手にするのは――誰だ！？
【ご出演者】
MC
劇団ひとり
佐藤隆太
挑戦者
長嶋一茂＆かまいたち
羽鳥慎一＆藤井貴彦
伊沢拓司＆宇治原史規
助っ人小学生
あきと
えな
かいなる
こうた
ここ