『小5クイズ 誰がとってもおかしくない！白熱の賞金1000万円スペシャル！』

今回の挑戦者は、長嶋一茂、そして かまいたち。

実はインテリコメンテーターを務め、博識な長嶋一茂と

父は元・小学校の校長先生で自身は、教員免許を持つかまいたち山内

芸能界屈指の頭の回転の速さを誇る濱家、

バランスの取れたチームワークで、怒濤の快進撃を見せる！

1000万円獲得なるか！？

そして――

前回、最終問題で涙をのんだ元・日テレアナウンサー同期コンビ、

羽鳥慎一 × 藤井貴彦がリベンジ参戦！

同期の藤井と全問正解達成を願う羽鳥、

この日が誕生日の羽鳥に「全問正解」という名のプレゼントを願う藤井

同期を思いやる二人で1000万円つかみ取れるか!？

さらに今夜の大本命――

令和最強のクイズ王、東大卒・伊沢拓司と

平成最強のクイズ王、京大卒・宇治原史規が再び夢のタッグ。

前回、悔しすぎる結果に終わった最強タッグが

王者のプライドをかけ、超本気モードで参戦！

果たして――

クイズ界最強コンビは、1000万円を獲得できるのか！？

奇跡を起こし、

1000万円を手にするのは――誰だ！？

【ご出演者】

MC

劇団ひとり

佐藤隆太

挑戦者

長嶋一茂＆かまいたち

羽鳥慎一＆藤井貴彦

伊沢拓司＆宇治原史規

助っ人小学生

あきと

えな

かいなる

こうた

ここ