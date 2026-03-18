ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・ロージークロニクルが１８日、東京・池袋サンシャインシティ噴水広場で３枚目のシングル「Ｍｉｓｅｒｙ〜愛の天秤〜／なんとかなるでしょ」（両Ａ面）の発売記念イベントを開催した。

１９日がデビュー１周年。新曲の発売日を迎え、リーダーの橋田歩果は「デビューシングルのリリースから１年経って、ずっと応援してくださった方に成長した自分たちを見せなきゃいけないという気持ちがありました。そして今回のシングルで私たちを見つけてくださった方には、ロージークロニクルというグループを印象付けられるように頑張りました」と会場に訴えた。

初めてのことばかりで「すごく濃厚だった」という１年目を経て、２年目について橋田は「まだハロー！プロジェクトでは一番新しいグループではありますが、先輩たちにしっかり食らいついて、今までとは違う自分たちを見せていかなきゃいけないと思っています」とさらなる成長を誓った。５月からは、グループとして２度目のツアーが始まる。「前回行けなかった場所にも行って、ファンの方に会えるのがすごくうれしいです。二回目のツアーなので、細かい部分まで気を配ってパフォーマンスできるように頑張りたいです」と意気込んだ。