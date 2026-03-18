タレント伊集院光（58）が、17日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演し、今冬に開催されたミラノ・コルティナ冬季五輪の中継について振り返った。

1週間の番組を振り返る中で、伊集院は「高木菜那さん」と、スピードスケート女子の五輪金メダリスト・高木菜那さんの名を挙げた。高木さんは同局の人気番組「ローカル路線バス乗り継ぎの旅W」にも出演し、人気を博している。

「僕にとってはやっぱりウインタースポーツが全然詳しくないから、偉業を成し遂げたことは知っていますよ？知ってますけれども、高木菜那さんといえばバス旅の人。“バス旅女子日本代表”の人で、テレ東バラエティーには欠かせない、バス旅には欠かせない人が…まさかのスケートの解説もお上手なんです」。中根舞美アナウンサーから「本業はそっちですから」と指摘されると、「二刀流みたいになっちゃった」と返した。

高木さんは五輪で、スピードスケートの解説を担当。妹の高木美帆も出場する中、私情を最小限に抑えた解説ぶりは大きな称賛を浴びた。

伊集院もその解説が印象に残った様子。「たぶん一生懸命、これは自分の本業で、おちゃらけちゃダメで、スケートというものをみんなで知ってもらうために、自分の経験とか知識みたいなのを全部入れようということと、さらに妹さんがものすごいプレッシャーの中、戦っているけど、公私混同みたいなことは一番、表には出さないっていう冷静さをしながら…」と評した。

その上で、「それでも抑えきれない人間の何かみたいなの出た時の、何か分からないけど、バス以外も凄え！って」と話し、笑わせていた。