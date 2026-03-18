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ChatGPTに「〇〇について教えて」と聞くと、もっともらしい答えが返ってきますよね。ソースの提示が必要なものなどは自分でも調べ直していますが、カジュアルな疑問程度なら、「なるほど、ありがとう」と受け入れることも少なくありません。でも、その「知識のモト」が、今まさに法廷で争われようとしているんです。

Tech Crunchが報じた内容によると、世界で最も有名な百科事典『ブリタニカ』と、辞書の権威『メリアム＝ウェブスター』が、OpenAIに対して「大規模な著作権侵害」で訴えを起こしたそう。老舗パブリッシャーが何十年もかけて積み上げた10万件もの記事を、AIが賢くなるための「エサ」にした、というのです。

「そのままコピペ」と「勝手な引用」

今回の訴訟でブリタニカ側が激怒しているポイントは、大きく分けて2つあります。

ひとつは、ChatGPTがウェブを検索して回答を作る機能（RAG）において、ブリタニカの記事を「ほぼそのままコピペ」して出力しているケースがあること。これでは、わざわざ本家のサイトに行く人がいなくなり、パブリッシャーの収益が干上がってしまいます。

そしてもうひとつ、さらに厄介なのが「AIの嘘」です。AIがハルシネーションを起こした際に、「ブリタニカによれば……」と勝手に名前を使っているというのです。情報の正確さを命とするブランドにとって、これは名前を汚されるに等しい「商標侵害」だと主張しています。

AIの学習は「泥棒」か「進化」か

OpenAIはこれまで、こうした訴訟に対して「公開されているデータを使って学習するのは、新しい価値を作る『公正な利用（フェアユース）』である」と主張してきました。

しかし、裁判所の判断は揺れています。AI企業・Anthropicのケースでは、「学習に使うこと自体はクリエイティブな行為として認めるが、本をタダで大量にダウンロードしたのはダメ」として、約15億ドル（約2200億円）もの巨額の和解金が発生した例もあります。

信頼できる情報は「無料」でなくなるかも

OpenAIを訴えているのは、ブリタニカとメリアム＝ウェブスターだけではありません。ニューヨーク・タイムズをはじめ、アメリカやカナダの主要メディアも提訴しています。アーティストや写真家、作家たちも訴えを起こしています。

もしOpenAIが敗訴し、莫大な対価を支払うことになれば、仕組みや料金、あるいは検索の体験そのものが、変わる可能性がありますよね。

将来的にどうなるかわからないので、あまりAI依存しすぎないほうがいいかもしれません。

Source: Tech Crunch