土手で出会った警戒心いっぱいの小さな子猫。優しい人との出会いで心を開いていく姿に、感動の声が広がっています。話題の動画の再生回数は3万4000回を超え「良かったです。優しい人に出会えて」「憂いを帯びた美しい瞳の美猫さん」「むちゃくちゃかわええやないか」といったコメントが集まっています。

【動画：土手で必死に生きていた『目の状態が悪い子猫』→何度も会っていると……涙あふれる『現在の様子』】

土手で必死に生きていた小さな命

YouTubeアカウント「この子三毛の子」に投稿されたのは、保護されて幸せになった灰白猫ちゃんのビフォーアフターです。投稿者さんは土手で灰白の子猫を見かけていたそうです。何度も会っているうちに、子猫の方から近寄ってくるようになったといいます。当時の子猫は「ごはんを食べたくて、怖いけど勇気を出して近寄ってきている」様子だったそうです。

必死に食べる姿と保護の決意

投稿者さんの手にスリスリできるまで人に慣れてきたという子猫。ごはんを与えると、よほどお腹が空いていたのか「アムアム」と言いながら食べていたといいます。土手では立場が弱く、他の猫に追いかけられ、目の状態も悪く、冬になり気温も下がってきたため保護することにしたそうです。

優しい家族と出会い幸せな毎日へ

「目が良くならなかったら…感染症だったらどうしよう…」と、当時は不安でいっぱいだったそうです。ですが、そんな不安もどこへやら。目はすっかりきれいに！外にいた頃と同じ子猫とは思えないほど可愛くなりました。

出会った頃は人を警戒していましたが、投稿者さんのそばで仰向けで寝てしまうほど心を開いた子猫。投稿者さんのひざの上に乗って甘える姿が可愛い！その後、里親さんが決まり、今は新しい家族と幸せに暮らしているそうです。やさしい人と出会い、幸せを掴んだ子猫でした。

動画には「保護してくれてありがとう！可愛い子だなあ」「お顔はもちろん甘え方もかわいらしい子」「信頼している「ミャー」になりました」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「この子三毛の子」では、投稿者さんが保護した猫ちゃんたちの愛らしい様子をまとめた動画が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「この子三毛の子」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。