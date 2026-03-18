猫があなたに「お土産」を持ってくる5つの心理

1.飼い主を狩りのできない仲間だと思っている

猫は飼い主のことを「自分の家族」だと認識していますが、同時に「狩りが下手で自分では獲物を捕まえられない非力な存在」だと思っている節があります。

そのため、お腹を空かせているのではないかと心配して、親猫が子猫に食べ物を与えるような感覚で獲物を運んでくることも。これは、猫なりの深い思いやりと、家族を養おうとする責任感の現れなのです。

2.獲物を捕まえたことを褒めてほしい

猫にとって狩りに成功することは、非常に名誉なことです。「こんなにすごいものを捕まえたよ！」と自慢したい気持ちで、飼い主の元へ運んできます。

子猫が母猫に褒めてほしくて獲物を見せるのと似た心理で、大好きな飼い主に認めてもらうことで達成感を得ようとしています。キラキラした目でこちらを見つめているときは、誇らしい気持ちでいっぱいの状態です。

3.大好きな飼い主にお裾分けしたい

猫にとって、自分が苦労して捕まえた獲物はとても価値のある宝物です。その大切な宝物をあえて自分で食べずに持ってくるのは、飼い主のことを心から信頼し、愛している証拠です。

見返りを求めない純粋な「お裾分け」であり、猫の世界では最大級の愛情表現のひとつと言えます。自分が一番良いと思うものを共有したいという、健気な心理が隠れているのです。

4.自分のテリトリーでゆっくり食べたい

（※大前提として、感染症や事故を防ぐため猫は完全室内飼育が推奨されますが）万が一脱走した際などに、外で捕まえた獲物をわざわざ家の中まで持ち込む場合、そこが猫にとって「一番安心できる場所」だからです。

他の外敵に獲物を横取りされる心配がなく、信頼できる飼い主がいる安全なテリトリーで、落ち着いて保管したり食べたりしたいと考えています。

家を安全な場所だと認めてくれている証拠ですが、そのまま放置されることもあるので注意が必要です。

5.飼い主に狩りの練習をさせようとしている

もし持ってきた獲物がまだ動いていたり、生きていたりする場合、猫は飼い主に「狩りの仕方を教えよう」としている可能性があります。

母猫が子猫に対して、弱らせた獲物を与えてとどめの刺し方を覚えさせるのと同じ教育的指導です。「さあ、これで練習してごらん」と、飼い主の自立を促している、まるでお師匠さんのような心理状態といえるでしょう。

「お土産」の中身でわかる猫の気持ち

猫が持ってくる「お土産」は、生き物だけとは限りません。室内飼いの猫であれば、お気に入りのおもちゃや、家の中で見つけた不思議なものを持ってくることもあります。

おもちゃを運んでくる場合は、純粋に「一緒に遊ぼう！」と誘っているサインです。獲物に見立てたおもちゃを飼い主の足元に置くことで、狩りごっこを催促しています。

一方で、虫やネズミなどの小動物を運んできた場合は、本能に根ざした「最高級の贈り物」という意味合いが強くなります。猫にとっては本物の獲物こそが最も価値のあるご馳走だからです。

どんな中身であっても、共通しているのは「飼い主の気を引きたい」「自分の成果を共有したい」というポジティブな動機です。中身が何であれ、まずは猫の意図を汲み取ってあげることが、信頼関係を築く第一歩となるでしょう。

困ったときの実践的な応え方

お土産が虫などの生々しいものだった場合、冷静でいるのは難しいかもしれません。しかし、猫の気持ちを考えると、まずは「落ち着くこと」が何よりも大切です。

第一に、大声を上げたりパニックになったりせず、優しい声で「持ってきてくれてありがとう」と声をかけてあげてください。

猫は言葉の内容よりも、飼い主の表情や声のトーンから感情を読み取ります。穏やかに接することで、猫は「自分の気持ちが伝わった」と満足します。

次に、猫が満足してその場を離れた隙に、新聞紙などで包んでこっそり処分しましょう。猫の目の前で捨ててしまうと、「せっかく持ってきたのに！」とショックを受けたり、もっと良いものを持ってこようと張り切ったりすることがあります。

見えないところで速やかに処理するのが、お互いにとって一番ストレスのない方法です。

やってはいけない！NGな対応

よかれと思ってやってしまいがちな対応の中には、猫を混乱させてしまうものがあります。特に「悲鳴を上げて逃げ出すこと」には注意が必要です。

飼い主が大きな声を出して走り回ると、猫は「飼い主が獲物を見て興奮して喜んでいる」とか、「もっと激しく遊んでくれている」と勘違いしてしまいます。その結果、猫が嬉しくなってしまい、また次のお土産を持ってくるという悪循環に陥ることがあります。

また、その場ですぐに叱りつけたり、目の前でゴミ箱に捨てたりするのも避けましょう。猫にとって狩りは本能的な善行であり、悪気は一切ありません。

大好きな人から突然怒られるのは、猫にとって大きな恐怖やストレスとなり、せっかくの信頼関係にヒビが入ってしまう恐れがあります。驚きをぐっとこらえて、大人の対応を心がけましょう。

まとめ

猫がお土産を持ってくるのは、あなたを大切な家族であり、信頼できる仲間だと認めている証拠です。

見た目に驚くこともあるかもしれませんが、その根底には深い愛情や気遣いがあることを忘れないでください。

猫の習性を正しく理解し、驚かせないように優しく対応することで、愛猫との絆はさらに深まっていくはずですよ。