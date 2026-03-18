たーーーっぷり大容量！！【3COINS】シンプルデザインが嬉しい「キッチン消耗品」

キッチンで使用する消耗品は、お手入れの手間がかからない使い捨てタイプや、コスパのいい大容量タイプが便利です。【3COINS（スリーコインズ）】では、収納アイテムや調理器具以外に、キッチンで使える消耗品も登場中。消耗品ながらも、シンプルでスタイリッシュなデザインで、キッチンのおしゃれ見えにもひと役買ってくれそう。そこで今回は、大容量が嬉しい3COINSの「キッチン消耗品」を紹介します。

大容量だから汚れてもすぐに交換OK！

食器洗いの際に欠かせないスポンジは、気が付くと弾力が減っていたり、泡立ちが悪くなったりしていることも多いはず。衛生面のことを考えると、汚れが目立ち始めたタイミングですぐに交換するのがベストかも。「大容量スポンジ10個セット」をストックしておけば、スポンジの汚れや消耗が気になった時にすぐ交換できて買い替えの手間も減らせるはず。スポンジは手にフィットしやすいくびれ付き、グレーと白のシンプルデザインで10個入り\330（税込）と、見た目、使いやすさ、コスパともに文句ナシです。

50枚入りの大容量ならいつでも衛生的

まな板を衛生的に使うには、1つの食材に使う度に洗うのが望ましいところ。さらに小まめに消毒もしたい人も多いのでは。とは言え、日々忙しく、洗ったり消毒したりする回数を減らしたいという人には、まな板シートをおすすめします。3COINSの「箱入り汚れ防止まな板シート（50枚入り）」なら、箱からサッと取り出せて使うときもスムーズ。50枚入りと大容量なので、汚れが気になったらすぐに取り換えられるのも嬉しいポイントです。こちらも、\330（税込）と、お手頃価格。

清潔なキッチンをキープするのに役立つ「キッチン消耗品」は、大容量タイプで家事のひと手間の時短が叶うはず。3COINSは、大容量かつ使いやすいシンプルデザインが揃っているため、便利でおしゃれ見え抜群なキッチン消耗品を見つけるのにぴったり。ぜひチェックしてみてください。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる