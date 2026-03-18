今回紹介するのは、Threadsに投稿された、猫ちゃんのジャンプ風景。猫らしく華麗に棚へと飛び乗るはずが…思うようにジャンプできなかったみたいです。投稿はThreadsにて、8.5万回以上表示。いいね数は1.2万件を超えていました。

【動画：『棚の上に飛び乗ろうとする猫』を見守っていると…まさかの『可愛すぎる展開』】

猫…なのか…？笑

今回、Threadsに投稿したのは「Kaoru T.K」さん。

アップされたのは飼っている猫ちゃんが棚に飛び乗ろうとしている瞬間です。着地地点に狙いを定め、体を前後に揺らして勢いをつけ…。準備万端でジャンプしようとしていた猫ちゃん。しかし、なかなか跳ぼうとしません。

意を決した次の瞬間…ピョンと小さくジャンプ。直前でビビってしまったのか、床をちょこんとはねただけで終わってしまったみたいです。

ちなみに投稿主さんによると、ちゃんとジャンプに成功するパターンもあるそうです。なんだかんだで、ちゃんと猫みたいですね。

ジャンプが苦手な猫ちゃんを見て笑いがこみ上げてくる

棚へのジャンプが失敗に終わった猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「諦めるの早っ」「猫界の中には運動神経の悪い子も居るのね」「今日は無理だわ…って諦めてる感じもかわいい」などの声が多く寄せられていました。たくさんの方が、猫ちゃんのジャンプ風景を見て笑いがこみ上げてきたようですね。

Threadsアカウント「Kaoru T.K」では、猫ちゃんたちとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。ほのぼのとしている猫たちとの暮らしは見ていて微笑ましいです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「Kaoru T.K」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。